Новообраний президент США Дональд Трамп заявив про підготовку до зустрічі з російським президентом Владіміром Путіним, повідомляє Reuters.

Зустріч між Трампом і Путіним − що треба знати

“Президент Путін хоче зустрітись. Він заявив про це публічно. Ми організуємо цю зустріч. Нам треба покласти край цій війні. Це жахливий хаос”, − заявив Трамп.

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Деякі медіа пояснюють це як “ми вже домовляємося про це”, однак термінів зустрічі ще не озвучили.

За даними окремих джерел, як зазначає Reuters, наразі ведуться переговори про можливу окрему зустріч Трампа і керівником КНР Сі Цзіньпіном.

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Трамп виключив можливість зустрічі з Путіним перед інавгурацією

Дональд Трамп заявив, що розуміє ворожу позицію Росії щодо членства України в НАТО, і висловив жаль, що не зустрінеться з президентом Росії до своєї інавгурації, яка відбудеться пізніше цього місяця.

Під час прес-конференції в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида, Трамп розкритикував президента Джо Байдена, який залишає посаду, за те, що він нібито змінив політику США щодо відкритості НАТО для України.

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