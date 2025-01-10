“Укрпошта” розпочала 2025 рік з випуску нової поштової марки “I’m Fine :)”, присвяченої незламності українців, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

“Укрпошта” випустила марку про українців під час війни − подробиці

На марці відтворено однойменну інсталяцію, представлену на фестивалі Burning Man у США влітку 2024 року. Інсталяція містить реальні артефакти війни, зібрані на деокупованих територіях: прострілені дорожні знаки, сонячні панелі, уламки та інші предмети.

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“I’m Fine :)” говорить наша нова марка... Символічно, що перший поштовий випуск 2025-го називається саме так”, − зазначив генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський.

Марка присвячена всім українцям, які, попри війну та складнощі, залишаються незламними та оптимістичними.

Тираж випуску складає 500 тис. примірників. Вартість аркуша − 160 гривень, марки − 40 гривень.

З 16 січня марку можна буде придбати у відділеннях та філателістичних крамницях.

“Укрпошта” випустила марку на честь бою Усика з Ф’юрі

“Укрпошта” випустила нову благодійну поштову марку “USYK. Світ любить сильних”, присвячену українському боксеру Олександру Усику.

Марку випустили напередодні поєдинку боксера з Тайсоном Ф’юрі за титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO.

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24 жовтня “Укрпошта” презентувала лімітований випуск поштових марок, присвячених підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міноборони України “Kraken”.