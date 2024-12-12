"Укрпошта" випускатиме нову благодійну поштову марку "USYK. Світ любить сильних", присвячену українському боксеру Олександру Усику, повідомила пресслужба "Укрпошти".

"Світ любить сильних": нова марка Усика

Марку випустили напередодні поєдинку боксера з Тайсоном Ф'юрі за титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO.

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Бій-реванш відбудеться 21 грудня.

"Укрпошта" зазначила, що світ цінує силу, а Україна, як жодна інша країна, знає, що таке справжня сила.

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Фото: пресслужба "Укрпошти" / Фейсбук

"Бо наша земля зрощує непереможних – людей сталевої волі та характеру", − наголосила компанія.

Кошти з продажу надаватимуть благодійному фонду Usyk Foundation, створений для підтримки ЗСУ та українців, які постраждали від війни.

Художником поштової марки, блоку, конверта та картки був Сергій Тєхов. Тираж склав 420 тис. примірників. Поштовий набір і блок з’являться у відділеннях "Укрпошти", філателістичних крамницях та у Поштовому маркеті з 12 грудня.

Тематичні марки від "Укрпошти" − що відомо

24 жовтня "Укрпошта" презентувала лімітований випуск поштових марок, присвячених підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міноборони України "Kraken".

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На марках зображені спецпризначенець і один із символів Харкова − альтанка-фонтан "Дзеркальний струмінь".

5 вересня компанія випустила марку, присвячену Миколаєву.

На марці зображена будівля Миколаївської обласної військової адміністрації, яка постраждала внаслідок російського удару.

Над дизайном марки працював художник Володимир Таран, який вже вкотре співпрацює з "Укрпоштою".

29 серпня в Києві відбулася церемонія спецпогашення марки "Хвилина мовчання".