Міністерство закордонних справ України не отримало від венесуельської сторони доказів правдивості заяви Ніколаса Мадуро про те, що серед затриманих у країні найманців нібито були українці, повідомив Укрінформ, цитуючи речника МЗС Георгія Тихого.

Реакція МЗС на звинувачення Мадуро − подробиці

Тихий зазначив, що у МЗС бачили заяву Мадуро про затримання сімох іноземних найманців, серед яких двох із США, двох колумбійських кілерів, а також “трьох найманців, які прийшли з війни в Україні”.

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«Звісно, ми відразу почали перевіряти цю інформацію, з’ясовувати її правдивість і перевіряти наявність в осіб, про яких говорив Мадуро, українського громадянства і можливої участі когось із них у бойових діях в Україні на українському боці.

Можу повідомити, що наша закордонна дипломатична установа ще 8 січня зв’язалася з міністром закордонних справ Венесуели, який повідомив, що він не володіє інформацією про належність затриманих до громадянства України”, – пояснив Тихий.

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Він додав, що українська сторона також звернулася до послів країн-партнерів, акредитованих у Венесуелі, щоб спробувати на місці з’ясувати деталі.

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“Але станом на зараз венесуельська сторона не надала якихось фактичних підтверджень своєї заяви”, – додав речник МЗС.

Він припустив, що, можливо, заява Мадуро була частиною якоїсь інформаційної операції з нагнітання ситуації.

У цьому контексті речник МЗС нагадав, що Україна і у 2018 році не визнавала Мадуро легітимним президентом Венесуели та зараз не визнає, бо президентські вибори, які відбулися минулого року, супроводжувалися фальсифікаціями, придушенням протестів та порушенням прав людини.

Хто такий Ніколас Мадуро

Раніше Євросоюз закликав Венесуелу припинити репресії проти опозиції та звільнити всіх політв’язнів після того, як опозиційного лідера країни Едмундо Гонгалеса змусили покинути країну.

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Венесуела стикаєтся з кризою, оскільки чинний президент країни Ніколас Мадуро не довів переконливо власну перемогу на президентських виборах у липні.

Водночас в оприлюдненій заяві Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Польщі, Португалії та Іспанії висловлена стурбованість ситуацією у Венесуелі після президентських виборів.

Опозиція має докази фальсифікації виборів, а її кандидат Едмундо Гонзалес набрав 70% голосів, тобто майже удвічі більше за кількістю голосів, які здобув президент Венесуели Ніколас Мадуро.