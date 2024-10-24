Укрпошта" презентувала лімітований випуск поштових марок, присвячених підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міноборони України "Kraken", повідомило ГУР.
Як виглядає марка для спецпідрозділу ГУР Kraken − подробиці
Церемонія спецпогашення марки відбулася в Києві за участі командира спецпідрозділу "Kraken" із позивним Альфа, офіцерів Костянтина Немічева та з позивним Чілі, керівництва Департаменту активних дій ГУР і гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського.
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На марках зображені спецпризначенець і один із символів Харкова − альтанка-фонтан "Дзеркальний струмінь".
Творці поштового набору акцентували увагу на внеску спецпідрозділу Kraken в оборону Харкова та регіону під час війни.
Колекційна марка випущена обмеженим символічним тиражем 972 екземпляри - стільки днів тривала широкомасштабна війна на момент презентації.
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"Укрпошта" випустила марку, присвячену місту-герою Миколаєву
5 вересня "Укрпошта" випустила марку, присвячену Миколаєву.
На марці зображена будівля Миколаївської обласної військової адміністрації, яка постраждала внаслідок російського удару.
Над дизайном марки працював художник Володимир Таран, який вже вкотре співпрацює з "Укрпоштою".
Марка доступна для замовлення, а з 9 вересня її можна придбати у відділеннях "Укрпошти" та філателістичних крамницях.
29 серпня в Києві відбулася церемонія спецпогашення марки "Хвилина мовчання".
У події взяли участь генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, заступник Головнокомандувача Збройних сил України полковник Андрій Лебеденко та автор випуску − художник Сергій Майдуков.
13 червня "Укрпошта" випустила поштову марку під назвою "Україно, вперед!" на честь участі національної збірної України з футболу на Євро-2024. Тираж становить 560 000 екземплярів.