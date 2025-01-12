Протягом ночі російські війська двічі обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині.
Гатили з важкої артилерії та запустили дрон-камікадзе. Зачепило підприємство.
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Про це повідомили в ОВА.
Обстріли Дніпропетровщини: наслідки
Fpv-дроном ворог вдарив по Зеленодольській громаді у Криворізькому районі. Там пошкоджена інфраструктура.
Внаслідок вчорашньої ворожої атаки у Синельниківському районі виникла пожежа.
Вогонь загасили.
Понівечені адміністративна будівля, місцевий клуб, кафе та магазин.
Росіяни атакують Нікополь
Протягом суботи російська армія вісім разів била по Нікопольському району дронами-камікадзе.
Безпілотниками противник поцілив по районному центру, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах.
Президент доручив збільшити кількість замовлень дронів
Пошкоджена АЗС.
За даними ОВА, внаслідок цих атак ніхто не постраждав.