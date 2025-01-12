Протягом ночі російські війська двічі обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. 

Гатили з важкої артилерії та запустили дрон-камікадзе. Зачепило підприємство. 

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Про це повідомили в ОВА. 

Обстріли Дніпропетровщини: наслідки

Fpv-дроном ворог вдарив по Зеленодольській громаді у Криворізькому районі. Там пошкоджена інфраструктура. 

Внаслідок вчорашньої ворожої атаки у Синельниківському районі виникла пожежа. 

Вогонь загасили. 

Наслідки обстрілів Синельниківського району. Фото: ОВА.

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Понівечені адміністративна будівля, місцевий клуб, кафе та магазин.

Росіяни атакують Нікополь

Протягом суботи російська армія вісім разів била по Нікопольському району дронами-камікадзе. 

Безпілотниками противник поцілив по районному центру, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах.

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Пошкоджена АЗС. 

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини. Фото: ОВА.

За даними ОВА, внаслідок цих атак ніхто не постраждав. 

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