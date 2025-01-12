Президент Словаччини Петер Пеллегріні відмовляється їхати з офіційним візитом до Києва. Оскільки Україна зупинила транзит російського газу, який отримувала Словаччина.
Про це він сказав під час дискусійного шоу, пише Aktuality.
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Видання зазначає, що Пітер Пеллегріні вже відвідав усі сусідні країни як президент. Однак досі не був у Києві, хоча свого часу анонсував таку поїздку.
Президент Словаччини Пеллегріні відмовився від офіційного візиту в Україну
Словацький лідер заявив, що в нинішніх умовах про поїздку в Україну «не може бути й мови».
«У ситуації, коли український уряд і президент вирішили перекрити нам постачання газу, вони відмовляються від його транзиту до Словаччини, фундаментально загрожуючи енергетичній безпеці Словаччини. У ситуації, коли український парламент ухвалює закон, який має заборонити транспортування нафти до Словаччини, хоча ми маємо діючі контракти, за таких обставин про мою поїздку в Україну наразі не може бути й мови», - сказав Пеллегріні.
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Шантаж Фіцо через зупинку транзиту російського газу
Раніше прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що його країна може припинити постачання електроенергії в Україну у відповідь на зупинку транзиту російського газу. На що президент Володимир Зеленський відповів, що словацький політик діє на руку Кремля і може зашкодити самій Словаччині.
Словацький оператор електромереж SEPS запевнив, що попри погрози прем’єр-міністра Роберто Фіцо, експорт електроенергії в Україну зупиняти не будуть.
Згодом Фіцо пригрозив скоротити допомогу українцям, які живуть у Словаччині.
Водночас на тлі заяв прем’єра Словаччини Польща заявила про готовність збільшити експорт електроенергії в Україну.