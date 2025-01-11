Данія нещодавно надіслала команді обраного президента США Дональда Трампа приватні повідомлення, в яких висловила готовність обговорити посилення безпеки в Гренландії або збільшення військової присутності Сполучених Штатів на острові.

Про це повідомляє Axios із посиланням на два обізнаних джерела.

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Трамп неодноразово заявляв, що контроль над Гренландією - найбільшим островом у світі - необхідний для національної безпеки США на тлі загроз з боку РФ і Китаю. Цього тижня Гренландію відвідав син Трампа.

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Данія готова обговорити посилення безпеки в Гренландії за участі США

Як пише видання, уряд Данії хоче переконати Трампа, в тому числі за допомогою повідомлень, переданих його радникам цього тижня, що його занепокоєння з приводу безпеки можна вирішити без вимог приєднати Гренландію до США.

За словами джерел Axios, данський уряд хоче уникнути публічного зіткнення з новою адміністрацією США і звернувся до членів команди Трампа за роз’ясненнями щодо того, що саме новообраний президент мав на увазі у своїх коментарях на початку цього тижня.

У повідомленнях, переданих команді Трампа, данський уряд чітко дав зрозуміти, що Гренландія «не продається», але висловив готовність обговорити будь-який інший запит США щодо острова, повідомили джерела.

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США вже мають військову базу в Гренландії та угоду з Данією від 1951 року про захист острова, в межах якої можна обговорювати збільшення американського контингенту.

Данські офіційні особи вже заявили, що розглядають подальші заходи щодо збільшення інвестицій у військову інфраструктуру і можливості в Гренландії, консультуючись з місцевим урядом.