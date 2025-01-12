У ніч на 12 січня противник знову атакував Україну дронами. Запустив 94 «шахеди» та безпілотники-імітатори.

Ворожі БПЛА летіли із напрямків міста Міллерово, Орла, Брянська та Курська. 

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Про це повідомили в Повітряних силах. 

Нічна атака дронів: як відпрацювала ППО

Станом на 9 ранку, українські військові збили 60 дронів. 

34 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені. Негативних наслідків немає. 

Протиповітряна оборона працювала на території одинадцяти областей. 

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Наслідки атаки БПЛА 12 січня 

Через падіння збитих ворожих дронів пошкоджено кілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині. 

За даними обласної влади, у небі над Сумською областю українські зенітники збили 6 російських «шахедів». 

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Майже опівночі через збиття БПЛА «Герань-2» пошкоджено скління вікон в приватному житловому будинку у селі Власівка на Харківщині. 

На Київщині уламки збитих цілей впали поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості. 

«Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено», - повідомили в КОВА. 

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