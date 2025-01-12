У ніч на 12 січня противник знову атакував Україну дронами. Запустив 94 «шахеди» та безпілотники-імітатори.

Ворожі БПЛА летіли із напрямків міста Міллерово, Орла, Брянська та Курська.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Нічна атака дронів: як відпрацювала ППО

Станом на 9 ранку, українські військові збили 60 дронів.

34 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені. Негативних наслідків немає.

Протиповітряна оборона працювала на території одинадцяти областей.

Advertisement

Наслідки атаки БПЛА 12 січня

Через падіння збитих ворожих дронів пошкоджено кілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині.

За даними обласної влади, у небі над Сумською областю українські зенітники збили 6 російських «шахедів».

Більше по темі Президент доручив збільшити кількість замовлень дронів Володимир Зеленський наголосив, що українські арсенали - одна з гарантій незалежності України.

Майже опівночі через збиття БПЛА «Герань-2» пошкоджено скління вікон в приватному житловому будинку у селі Власівка на Харківщині.

На Київщині уламки збитих цілей впали поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.

«Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено», - повідомили в КОВА.