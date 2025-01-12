Один із північнокорейських солдатів, якого взяли в полон Сили оборони, розповів про «значні» втрати серед північнокорейських військових у РФ.

Про це пише інформаційне агентство Yonhap News Agency з посиланням на розвідку Південної Кореї.

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ЗСУ взяли в полон двох солдат КНДР

Південнокорейська розвідка підтвердила, що українські військові взяли в полон двох військових з Північної Кореї.

У відомстві процитували слова одного з полонених солдат КНДР. Він розповів, що серед північнокорейських військових у Росії були «значні» втрати.

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Зазначається, що СБУ допитала полонених через корейських перекладачів у співпраці з Національною розвідувальною службою Південної Кореї. Оскільки полонені північнокорейські військові не знають української, російської та англійської мов.

Втрати північнокорейських військових на Курщині

За оцінками Південної Кореї, Північна Корея направила до РФ близько 11 тисяч військових для підтримки війни проти України.

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За даними південнокорейської розвідки, протягом минулого місяця загинуло щонайменше 100 північнокорейців. Ще тисяча були поранені.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що загальні втрати військ КНДР у війні РФ проти України вже склали 4 тисячі військових.

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У США вважають, що Північна Корея активно вчиться та переймає досвід у війні. У Штатах не виключають, що Пхеньян може використати навички, набуті у боях на Курщині, для війни проти сусідів.