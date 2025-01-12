Російський президент Володимир Путін зберігає свої довоєнні максималістські вимоги щодо ізоляції України та послаблення НАТО.

Він і надалі прагне відстоювати власну позицію під час будь-яких можливих переговорів про припинення війни в Україні.

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Про це йдеться у звіті аналітиків ISW.

В ISW оцінили вимоги Путіна на майбутніх переговорах

Фахівці проаналізували публікацію Financial Times від 10 січня.

Видання із посиланням на власні джерела повідомляло, що на будь-яких мирних переговорах Путін наполягатиме на своїх довоєнних вимогах.

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Російський диктатор, зокрема, прагне не допустити вступу України до НАТО і змусити альянс вивести війська зі Східної Європи, аби нібито «не допустити загроз для Росії».

Аналітики зазначають, що Путін вже ставив подібні вимоги у 2021 році перед повномасштабним вторгненням в Україну.

Більше по темі Спецпрокурор у справах проти Трампа подав у відставку Він подав заяву про відставку 10 січня. У примітці йшлося, що прокурор завершив свою роботу, подав остаточний конфіденційний звіт і звільнився з міністерства юстиції.

Тоді Путін вимагав:

аби НАТО зобов’язалося не приймати Україну та інші країни як нових членів,

щоб США зобов’язалися дотримуватися заборони на розширення НАТО,

щоб НАТО не розміщувало свої війська у країнах, які стали членами НАТО після травня 1997 року,

заборонити будь-яку військову діяльність НАТО в Україні, Східній Європі, на Кавказі та в Центральній Азії,

заборонити розміщення ракет середньої дальності в районах, які можуть досягти території Росії,

заборонити США розгортати ракети середньої дальності в Європі або ядерні ракети за межами території Штатів.

«Вимоги Путіна, висунуті в грудні 2021 року, помітно виходять за межі України і спрямовані на відкат НАТО назад», - пишуть аналітики.

Вони не виключають, що Москва намагатиметься просувати ці максималістські вимоги, які послаблять НАТО, під виглядом «компромісу» на будь-яких майбутніх мирних переговорах щодо війни в Україні.

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Однак, в ISW продовжують вважати, що жодні переговори не приведуть до стійкого миру, доки Путін залишається відданим своїм попереднім умовам, які передбачають повну капітуляцію України та послаблення НАТО.

Переговори про закінчення війни

Раніше в Інституті вивчення війни вже прогнозували, що жодні переговори про закінчення війни в України на умовах російського диктатора не призведуть до стійкого миру.

Цього тижня обраний президент США Дональд Трамп заявив про підготовку до зустрічі з Путіним. Проте жодних термінів не назвав.

У Москві кажуть, що готові до перемовин з Трампом без будь-яких «попередніх умов».

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Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському RaiNews24 заявив, що Україна хоче отримати чіткі гарантії безпеки та закінчити війну у 2025 році.