Український легіон у Польщі отримав понад 1000 заявок від громадян України, які живуть у 30 країнах світу. Серед заявників є вихідці з Великої Британії, Ірландії, Канади та США. А у січні 2025 року до лав підрозділу приєдналися перші військовослужбовиці.

Український легіон у Польщі – що це?

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Український легіон – це перший добровольчий підрозділ Збройних сил України, сформований з українців, які мешкають за кордоном. Ідею його формування Президент України Володимир Зеленський озвучив 8 липня 2024 року. Того ж дня між Україною та Польщею була підписана угоду про співпрацю у сфері безпеки, яка й передбачила створення цього підрозділу.

Advertisement

Відтоді розпочалась організаційна робота. Рекрутинговий центр при консульстві України в Любліні, який запрацював 1 жовтня 2024 року, став першою установою такого типу за кордоном. Як зазначає Міністерство оборони України, центр працює щодня без перерви, з 9:00 до 17:00. Його організацію забезпечили український уряд, Міністерство оборони України та польська сторона. Генеральний консул України в Любліні Олег Куць висловив вдячність Польщі за підтримку, відзначивши її лідерство у допомозі Україні.

Advertisement

Більше по темі Возз’єднання сім’ї для біженців і прохачів про тимчасовий захист: як це працює? Kyiv Post дізнався, для кого з біженців підходить програма возз’єднання сім’ї та чи зможуть чоловіки виїхати з України за цією програмою.

Хто може вступити до легіону та як проходитиме військовий вишкіл?

Членами Українського легіону можуть стати лише громадяни України, які живуть за межами країни, зокрема у Польщі. За перші дні роботи центру у 2024 році заявки на підписання контракту з ЗСУ подали 196 осіб. Заявки надходили з різних країн, а не лише з Польщі.

Служба в легіоні є добровільною. Кожен, хто бажає приєднатися, підписує контракт із ЗСУ, отримує спорядження і зброю та проходить базову підготовку, що закріплено в умовах контракту. Легіонери мають право на відпустки в будь-якій країні та можуть повернутися до місця проживання після демобілізації. Зарплатня встановлюється на рівні контрактників ЗСУ і залежить від завдань та посади. Вона може сягати 190 тисяч гривень на місяць.

Advertisement

Працівники рекрутингового центру зазначають, що приблизно 80% українців, які подають заявки до Українського легіону, не мають попереднього досвіду служби в армії. Водночас усі кандидати мають різні мотиви для вступу. Дехто вирішує приєднатися, бо їхні близькі вже служать у ЗСУ, а інші роблять це після втрати рідних чи друзів на фронті, вважаючи своїм обов’язком стати на захист країни. Фінансові стимули, як правило, не є ключовим чинником для більшості охочих долучитися до Легіону.

Усі, хто підписує контракт, проходять 35-денний базовий вишкіл на базах НАТО в Польщі та інших країнах Альянсу. Подальше підвищення кваліфікації можливе на європейських базах НАТО.

Advertisement

Як записатися до Українського легіону?

Дмитро Здорік, 20-річний доброволець Українського легіону, сідає підписувати військовий контракт у вербовці, розташованій у консульстві України в Любліні, 12 листопада 2024 року. (Фото Войтека РАДВАНСЬКОГО / AFP)

Перший етап вступу до Українського легіону передбачає подачу заявки. Є кілька варіантів подання документів. Кандидати можуть заповнити заявку онлайн на офіційному сайті Українського легіону – legion.army.gov.ua, або особисто звернутися до консульства України у Любліні. Консул пояснює, що кожен охочий приєднатися до підрозділу заповнює анкету і залишає свої контактні дані. Після цього подана інформація передається до рекрутингового центру, де кожному заявникові призначають дату співбесіди та проходження медичного огляду.

Advertisement

Наступний крок – співбесіда і перевірка здоров’я у військово-медичній комісії. Як повідомляв раніше перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, на базі рекрутингового центру, створеного при консульстві України в Любліні, працюють понад 15 кваліфікованих співробітників. Це офіцери ЗСУ, відряджені з метою забезпечення ефективного відбору кандидатів. Окрім цього, у центрі функціонує військово-лікарська комісія, уповноважена надавати висновки щодо придатності заявників до військової служби.

Advertisement

Коли всі етапи відбору успішно пройдені, з кандидатом підписують контракт. Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті легіону, підписання документів відбувається безпосередньо на території Польщі. Тож кандидатам, які живуть за кордоном, доведеться приїхати особисто, щоб підписати контракт та почати проходити військовий вишкіл.

10 січня 2025 року в Генеральному консульстві України в Любліні була підписана друга партія контрактів на службу в Українському легіоні. Цього разу серед добровольців вперше з’явилися жінки, які обрали спеціальності в галузі медицини та зв’язку. Більшість нових членів легіону живуть у Польщі, однак серед них є українці з інших європейських країн, зокрема Данії, Чехії, Німеччини та Литви. За словами представника командування підрозділу підполковника Петра Горкуші, до рекрутингового центру Українського легіону вже надійшло близько 1300 заявок на вступ.