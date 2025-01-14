Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про продовження програми тимчасового захисту (TPS) для громадян України ще на 18 місяців.

Українці можуть легально жити в США до жовтня 2026 − подробиці

Це означає, що українці, які прибули до США не пізніше 16 серпня 2023 року, зможуть легально проживати та працювати в країні щонайменше до жовтня 2026 року. Наразі у США зареєстровано понад 103 тисячі українців, які мають статус TPS.

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“Продовження TPS є виправданим через умови, спричинені розширенням російського військового вторгнення в Україну”, − йдеться у повідомленні міністерства.

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Українцям, які не встигнуть отримати новий дозвіл на працевлаштування до закінчення терміну дії попереднього, автоматично продовжать термін дії попереднього дозволу на 12 місяців.

Служба громадянства та імміграції США продовжить розгляд заяв на отримання TPS, які були подані раніше. Українцям, які вже подали заяви, не потрібно подавати їх повторно.

Більше по темі Байден виступив із завершальною промовою в Держдепі США Kyiv Post зібрав головні заяви чинного американського президента.

Болгарія продовжила держпрограму підтримки українських біженців

Тимчасовий уряд Болгарії продовжив до 4 березня 2025 року схему підтримки для розміщення українців, які отримали тимчасовий захист, рятуючись від війни.

Парламент Чехії ухвалив закон, який дозволяє продовжити дію спеціальних заходів щодо забезпечення тимчасового захисту для громадян України.

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Про умови тимчасового захисту для українських біженців в Польщі на 2025 рік читайте у матеріалі Kyiv Post.