У вівторок, 14 січня, у Мінську стартували спільні військові навчання збройних сил Білорусі та Росії, повідомляє Міністерство оборони Білорусі
“Захід-2025”: що готують Білорусь і Росія?
Як зазначає міністерство, метою навчань є “підвищення обороноздатності Союзної держави”.
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Під час тренувань, які триватимуть до 16 січня, військові відпрацьовуватимуть спільні дії на стаціонарних пунктах управління.
Ці навчання є частиною підготовки до спільного стратегічного навчання “Захід-2025”, яке пройде у 2025 році на території Білорусі.
НАТО розпочало масштабні навчання Steadfast Dart 2025
У Європі стартували наймасштабніші навчання НАТО 2025 року − Steadfast Dart 2025.
Навчання проходитимуть у січні та лютому на території Болгарії, Греції та Румунії. У них візьмуть участь 10 тисяч військовослужбовців із дев’яти країн НАТО: Болгарії, Франції, Греції, Італії, Румунії, Словенії, Іспанії, Туреччини та Великої Британії.
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Очікується, що навчання продемонструють здатність НАТО швидко реагувати на будь-які загрози та ефективно стримувати агресію.
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