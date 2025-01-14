У вівторок, 14 січня, у Мінську стартували спільні військові навчання збройних сил Білорусі та Росії, повідомляє Міністерство оборони Білорусі

“Захід-2025”: що готують Білорусь і Росія?

Як зазначає міністерство, метою навчань є “підвищення обороноздатності Союзної держави”.

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Під час тренувань, які триватимуть до 16 січня, військові відпрацьовуватимуть спільні дії на стаціонарних пунктах управління.

Ці навчання є частиною підготовки до спільного стратегічного навчання “Захід-2025”, яке пройде у 2025 році на території Білорусі.

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НАТО розпочало масштабні навчання Steadfast Dart 2025

У Європі стартували наймасштабніші навчання НАТО 2025 року − Steadfast Dart 2025.

Навчання проходитимуть у січні та лютому на території Болгарії, Греції та Румунії. У них візьмуть участь 10 тисяч військовослужбовців із дев’яти країн НАТО: Болгарії, Франції, Греції, Італії, Румунії, Словенії, Іспанії, Туреччини та Великої Британії.

Більше по темі Сили оборони здійснили наймасованіший удар по російським об’єктам Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та Республіці Татарстан.

Очікується, що навчання продемонструють здатність НАТО швидко реагувати на будь-які загрози та ефективно стримувати агресію.

Партнери України в Північноатлантичному союзі не будуть тренувати військових ЗСУ безпосередньо на території країни.