За 14 січня зафіксували 158 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Найгарячіші напрямки фронту 15 січня − що треба знати

На Харківському напрямку армія РФ двічі марно атакувала позиції ЗСУ неподалік Вовчанська.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

На Куп’янському напрямку відбулися 5 штурмів у районах Нової Кругляківки та Табаївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів поблизу Копанок, Греківки, Новоєгорівки, Райгородки, Макіївки, Зарічного, Тернів та Григорівки. Наразі відбуваються 5 боєзіткнень.

Advertisement

14 штурмів відбили в районі Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку ЗСУ зупинили 14 атак поблизу Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку ворог 8 разів штурмував Торецьк і Щербинівку.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби ЗСУ зупинили 70 штурмів поблизу населених пунктів Янтарне, Новоторецьке, Промінь, Зелене, Новий Труд, Чунишине, Звірове, Успенівка, Новоандріївка, Надіївка, Петропавлівка та Шевченко.

Більше по темі Обстріли України день за днем 01-15-2025 Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

На Новопавлівському напрямку ворог 7 разів намагався прорвати оборону України в районах Костянтинополя, Великої Новосілки та Нескучного.

Advertisement

На Придніпровському напрямку Росія провела три невдалі штурми позицій ЗСУ.

На Курському напрямку з початку доби відбулось 18 боєзіткнень, два з яких тривають наразі.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці від Генштабу

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 15 січня 2024 року становлять близько 812 тис. 670 осіб, зокрема 1580 осіб − за минулу добу.

Сили оборони знищили таку російську техніку:

9780 (+13) російські танки, бойових броньованих машин ‒ 20348(+22), артилерійських систем – 21975 (+52), РСЗВ – 1262

засобів ППО ‒ 1046 (+2), літаків – 369, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22383 (+107)

крилатих ракет ‒ 3018, кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 33995 (+204), спеціальної техніки ‒ 3696.

Фото: Генштаб ЗСУ / Телеграм

Росія атакує ракетами з Ту-95МС, “Калібрами” та “Шахедами” − подробиці

У ніч проти 15 січня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети різних типів та безпілотники, повідомляють Повітряні сили.

Advertisement

Спочатку в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки дронів. Пізніше було зафіксовано зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які запустили крилаті ракети по території України. Також було зафіксовано пуски крилатих ракет “Калібр” з акваторії Чорного моря.

Повітряні сили України повідомляли про рух ракет у різних напрямках, зокрема на Вінницю, Житомир, Хмельницький, Чернігів, Білу Церкву та інші міста. У деяких регіонах працювала протиповітряна оборона.

У Харкові було чутно вибухи. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Під час ракетного удару по Україні Польща підняла в повітря бойову авіацію та привела наземні системи ППО у стан підвищеної готовності.