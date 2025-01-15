За 14 січня зафіксували 158 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Найгарячіші напрямки фронту 15 січня − що треба знати
На Харківському напрямку армія РФ двічі марно атакувала позиції ЗСУ неподалік Вовчанська.
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На Куп’янському напрямку відбулися 5 штурмів у районах Нової Кругляківки та Табаївки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів поблизу Копанок, Греківки, Новоєгорівки, Райгородки, Макіївки, Зарічного, Тернів та Григорівки. Наразі відбуваються 5 боєзіткнень.
14 штурмів відбили в районі Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки на Сіверському напрямку.
На Краматорському напрямку ЗСУ зупинили 14 атак поблизу Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Олександро-Шультиного.
На Торецькому напрямку ворог 8 разів штурмував Торецьк і Щербинівку.
На Покровському напрямку впродовж минулої доби ЗСУ зупинили 70 штурмів поблизу населених пунктів Янтарне, Новоторецьке, Промінь, Зелене, Новий Труд, Чунишине, Звірове, Успенівка, Новоандріївка, Надіївка, Петропавлівка та Шевченко.
Обстріли України день за днем 01-15-2025
На Новопавлівському напрямку ворог 7 разів намагався прорвати оборону України в районах Костянтинополя, Великої Новосілки та Нескучного.
На Придніпровському напрямку Росія провела три невдалі штурми позицій ЗСУ.
На Курському напрямку з початку доби відбулось 18 боєзіткнень, два з яких тривають наразі.
Втрати Росії у війні проти України − подробиці від Генштабу
Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 15 січня 2024 року становлять близько 812 тис. 670 осіб, зокрема 1580 осіб − за минулу добу.
Сили оборони знищили таку російську техніку:
- 9780 (+13) російські танки, бойових броньованих машин ‒ 20348(+22), артилерійських систем – 21975 (+52), РСЗВ – 1262
- засобів ППО ‒ 1046 (+2), літаків – 369, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22383 (+107)
- крилатих ракет ‒ 3018, кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 33995 (+204), спеціальної техніки ‒ 3696.
Росія атакує ракетами з Ту-95МС, “Калібрами” та “Шахедами” − подробиці
У ніч проти 15 січня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети різних типів та безпілотники, повідомляють Повітряні сили.
Спочатку в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки дронів. Пізніше було зафіксовано зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які запустили крилаті ракети по території України. Також було зафіксовано пуски крилатих ракет “Калібр” з акваторії Чорного моря.
Повітряні сили України повідомляли про рух ракет у різних напрямках, зокрема на Вінницю, Житомир, Хмельницький, Чернігів, Білу Церкву та інші міста. У деяких регіонах працювала протиповітряна оборона.
У Харкові було чутно вибухи. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Під час ракетного удару по Україні Польща підняла в повітря бойову авіацію та привела наземні системи ППО у стан підвищеної готовності.
❗️Uwaga, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się między innymi na zachodzie Ukrainy, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) January 15, 2025
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ… pic.twitter.com/t5UEkoZib6
Трамп хоче завершити війну на вигідних для України умовах
Кандидат на посаду міністра оборони США Піт Гегсет повідомив, що адміністрація новообраного президента Дональда Трампа хоче, щоб війна закінчилася вигідно для України, пише Голос Америки.
Сенатор Ангус Кінг вважає, що у своїх виступах Піт Гегсет, зосереджувався на Китаї, але не згадав про війну в Україні. Це, на думку законодавців, могло свідчити про те, що США можуть покинути ідею допомоги нашій державі.
У відповідь Гегсет підкреслив, що рішення щодо цього приймається на рівні президента, який уже «чітко заявив» про своє прагнення завершити війну.
“Ми знаємо, хто агресор. Ми знаємо, хто хороші хлопці. Ми хочемо, щоб це було максимально вигідно для українців. Але цій війні потрібно покласти край”, − зауважив Гегсет.