Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив про запровадження превентивних відключень електроенергії в Україні у зв’язку з масованою атакою з боку Росії.
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“Ворог не припиняє тероризувати українців. В зв’язку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження”, − пояснив Галущенко.
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Міністр також закликав українців залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.
Наразі екстрені відключення електроенергії було запроваджено у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях. Графіки відключень поки що не діють.
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Відтепер споживачі розділені на групи та підгрупи. У розподілі відключень тепер буде використовуватися 30-хвилинний формат.
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