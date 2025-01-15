Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив про запровадження превентивних відключень електроенергії в Україні у зв’язку з масованою атакою з боку Росії.

Відключення світла в Україні 15 січня − що треба знати

“Ворог не припиняє тероризувати українців. В зв’язку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження”, − пояснив Галущенко.

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Міністр також закликав українців залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.

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Наразі екстрені відключення електроенергії було запроваджено у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях. Графіки відключень поки що не діють.

ДТЕК закликає споживачів економити електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.