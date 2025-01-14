Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що союзникам України необхідно знизити верхню межу ціни на російську нафту, щоб позбавити Кремль коштів на ведення війни, повідомляє Bloomberg

Нові санкції проти Росії: ЄС обговорює обмеження на нафту

«Я дуже наполягаю на зниженні, тому що це має очевидний ефект», - сказала Каллас.

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За словами дипломатки, Росія вже відчуває наслідки виснаження національного фонду та скорочення доходів від продажу енергоносіїв.

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Вона наголосила на необхідності подальших дій з боку міжнародної спільноти та закликала країни обговорити додаткові можливості для тиску на Росію.

За даними Bloomberg, G7 розглядає можливість посилення санкцій проти російської нафти, що може суттєво вдарити по фінансах Кремля і його здатності вести війну проти України.

Союзники розглядають різні варіанти посилення тиску на Росію, від повної заборони на переробку російської нафти до зниження цінового ліміту з $60 до $40 за барель.

Більше по темі Україна хоче продовжити “економічний безвіз” з ЄС У 2024 році Україна експортувала в ЄС товарів майже на 25 млрд доларів.

Проте поки що немає цілістної думки щодо подальших кроків.

15 пакет санкцій проти Росії від ЄС − подробиці

6 грудня країни-члени Європейського Союзу не змогли остаточно узгодити 15-й пакет санкцій проти Росії. Запропоновані заходи включали продовження дозволу Чехії на імпорт російських нафтопродуктів через Словаччину.

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За словами дипломатів, пакет застопорився, оскільки дві країни-члени ЄС заперечували проти продовження термінів виходу європейських компаній з Росії.

Члени ЄС планують повернутися до пакету санкцій під час майбутніх обговорень, повідомляє Reuters. Запропонований пакет також включає в себе санкції, спрямовані на танкери, що перевозять російську нафту.