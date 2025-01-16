Група «Метінвест» офіційно оголосила про зупинку роботи всієї Покровської вугільної групи на Донеччині «у зв’язку зі зміною ситуації на лінії фронту, дефіцитом електроенергії та погіршенням безпекової ситуації. Наразі проводиться оцінка всього впливу на Групу через призупинення роботи активу, виробничі об’єкти якого знаходяться на підконтрольній Україні території». Про це йдеться в прес-релізі, опублікованому на сайті Групи.

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Покровська вугільна група відіграє ключову роль у виробництві сталі в Україні – 65% української сталі було вироблено з використанням вугілля з Покровська, повідомив в інтерв’ю Kyiv Post Олександр Паращій, керівник аналітичного відділу київського інвестиційного банку Concorde Capital.

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Як “Метінвест” забезпечить постачання вугілля?

Керівництво «Метінвесту» розробило план дій у надзвичайних ситуаціях для забезпечення поставок вугілля і коксу для виробництва сталі на металургійних активах групи (Kamet Steel і спільне підприємство «Запоріжсталь»).

«Метінвест», який належить найбагатшій людині України Рінату Ахметову, натомість використовуватиме коксівне вугілля американської United Coal Company (входить до групи «Метінвест»).

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Орім запасів вугілля, які компанія має в Україні, вона буде постачати вугілля з-за кордону, йдеться в прес-релізі.

Операційний директор «Метінвесту» Олександр Мироненко повідомив українському виданню The Page, що на коксохімічних заводах Групи були накопичені запаси вугілля:

«Заводи не зупинятимуться. Звичайно, згодом нам доведеться перейти на імпорт коксівного вугілля. Нам потрібно буде закуповувати цей сорт або якусь суміш сортів, щоб підтримувати виробництво. Так, це вплине на нашу ефективність, але ми не зупинимося і продовжимо працювати», – сказав він в інтерв’ю The Page у 2024 році.

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Евакуація працівників “Метінвесту” - подробиці

«Метінвест» допомагає в евакуації працівників і їхніх сімей, пише компанія.

Працівники пройдуть додаткове навчання для роботи на заводах «Метінвесту» в Запоріжжі, Кам’янському та Кривому Розі.

«Метінвест» також повідомив, що виплатить компенсацію евакуйованим працівникам, у тому числі компенсацію за витрати на переїзд і оренду нового житла, а також забезпечить безкоштовне проживання в гуртожитках і надасть допомогу для дітей дошкільного і шкільного віку.

Ситуація стала небезпечною, коли виникла загроза облоги Покровська, тому необхідно було вжити заходів безпеки.

Замість прямого штурму міста Росія має намір обійти його і перерізати ключовий шлях постачання – шосе, що з’єднує Покровськ із містом Дніпро. Про це, як уже повідомляв повідомляв Kyiv Post, написав у WhatsApp для AP News речник Оперативно-стратегічного угруповання «Хортиця» майор Віктор Трегубов.

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Прес-реліз цитує генерального директора Групи «Метінвест» Юрія Риженкова: «В умовах щоденного загострення ситуації ми не можемо ризикувати безпекою багатотисячного колектив, а також життями сімей і дітей співробітників. Тому призупинення роботи підприємства – необхідний крок, який зараз допоможе зберегти людські життя».