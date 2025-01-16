Європейські верфі ремонтують російські танкери льодового класу Arc7, які використовуються для транспортування газу через Арктику. Це дозволяє Росії обходити санкції та продовжувати постачання газу до Європи, пише Financial Times.

Європейські верфі ремонтують російські газові танкери − подробиці

Без технічного обслуговування на верфях Damen у Франції та Fayard A/S у Данії російському заводу “Ямал СПГ” було б важко експортувати газ взимку, коли ціни найвищі.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Ці дві верфі обслужили 14 із 15 спеціалізованих танкерів Arc7.

Advertisement

“Якби ці верфі стали недоступними, вся логістична операція опинилася б під загрозою”, − заявив експерт з арктичного судноплавства Мальте Гумперт.

Представники Damen підтвердили, що ремонтували російські танкери, але наголосили, що “суворо дотримувалися європейських санкцій”.

Єдиний танкер Arc7, який не обслуговувався на цих верфях, належить підсанкційній російській компанії “Совкомфлот” і був виведений з експлуатації на шість місяців.

Вʼєтнам і Росія посилюють співпрацю в галузі атомної енергії
Більше по темі

Вʼєтнам і Росія посилюють співпрацю в галузі атомної енергії

Прем’єр-міністр РФ Михаїл Мішустін під час свого дводенного візиту до Ханоя назвав В’єтнам “важливим партнером Росії в Південно-Східній Азії”.

Хоча російська нафта і вугілля потрапили під санкції, газ залишається поза їх дією через побоювання щодо безпеки постачань в Європі. З березня 2025 року ЄС планує заборонити перевалку російського СПГ у своїх портах.

Advertisement

ЄС наполягає на зниженні стелі ціни на російську нафту

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявляла, що союзникам України необхідно знизити верхню межу ціни на російську нафту, щоб позбавити Кремль коштів на ведення війни.

6 грудня країни-члени Європейського Союзу не змогли остаточно узгодити 15-й пакет санкцій проти Росії. Запропоновані заходи включали продовження дозволу Чехії на імпорт російських нафтопродуктів через Словаччину. 

Пакет призупинився, оскільки дві країни-члени ЄС заперечували проти продовження термінів виходу європейських компаній з Росії.

Київ Пост
Київ Пост
title.MoreOn ЄС
Україна буде співпрацювати з Польщею щодо вступу до ЄС Європа
Україна буде співпрацювати з Польщею щодо вступу до ЄС
Київ Пост
22г тому
У ЄС наполягають на зниженні стелі ціни на російську нафту Росія
У ЄС наполягають на зниженні стелі ціни на російську нафту
Київ Пост
1д тому
Чия це війна? Друзі й справжні друзі, рахуймо вибухи! Путін
ПОГЛЯД: Чия це війна? Друзі й справжні друзі, рахуймо вибухи!
Стефан Коршак
1д тому
Україна хоче продовжити “економічний безвіз” з ЄС Європейський Союз
Україна хоче продовжити “економічний безвіз” з ЄС
Київ Пост
1д тому
Читати далі
Сили оборони уразили нафтобазу “Ліскінська” у Воронезькій області ВАЖЛИВО Росія
Сили оборони уразили нафтобазу “Ліскінська” у Воронезькій області
Київ Пост
20хв тому
Британія допоможе Україні перевіряти та відстежувати викрадене Росією зерно Росія
Британія допоможе Україні перевіряти та відстежувати викрадене Росією зерно
Київ Пост
32хв тому
Вʼєтнам і Росія посилюють співпрацю в галузі атомної енергії Росія
Вʼєтнам і Росія посилюють співпрацю в галузі атомної енергії
Київ Пост
55хв тому
Для в’їзду в Молдову на авто тепер необхідні нові документи Європа
Для в’їзду в Молдову на авто тепер необхідні нові документи
Київ Пост
1г тому
Спонсорований контент
" Попередній Метінвест зупинив роботу Покровської вугільної групи
Далі » Вʼєтнам і Росія посилюють співпрацю в галузі атомної енергії