Європейські верфі ремонтують російські танкери льодового класу Arc7, які використовуються для транспортування газу через Арктику. Це дозволяє Росії обходити санкції та продовжувати постачання газу до Європи, пише Financial Times.

Європейські верфі ремонтують російські газові танкери − подробиці

Без технічного обслуговування на верфях Damen у Франції та Fayard A/S у Данії російському заводу “Ямал СПГ” було б важко експортувати газ взимку, коли ціни найвищі.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Ці дві верфі обслужили 14 із 15 спеціалізованих танкерів Arc7.

Advertisement

“Якби ці верфі стали недоступними, вся логістична операція опинилася б під загрозою”, − заявив експерт з арктичного судноплавства Мальте Гумперт.

Представники Damen підтвердили, що ремонтували російські танкери, але наголосили, що “суворо дотримувалися європейських санкцій”.

Єдиний танкер Arc7, який не обслуговувався на цих верфях, належить підсанкційній російській компанії “Совкомфлот” і був виведений з експлуатації на шість місяців.

Більше по темі Вʼєтнам і Росія посилюють співпрацю в галузі атомної енергії Прем’єр-міністр РФ Михаїл Мішустін під час свого дводенного візиту до Ханоя назвав В’єтнам “важливим партнером Росії в Південно-Східній Азії”.

Хоча російська нафта і вугілля потрапили під санкції, газ залишається поза їх дією через побоювання щодо безпеки постачань в Європі. З березня 2025 року ЄС планує заборонити перевалку російського СПГ у своїх портах.

Advertisement

ЄС наполягає на зниженні стелі ціни на російську нафту

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявляла, що союзникам України необхідно знизити верхню межу ціни на російську нафту, щоб позбавити Кремль коштів на ведення війни.

6 грудня країни-члени Європейського Союзу не змогли остаточно узгодити 15-й пакет санкцій проти Росії. Запропоновані заходи включали продовження дозволу Чехії на імпорт російських нафтопродуктів через Словаччину.

Пакет призупинився, оскільки дві країни-члени ЄС заперечували проти продовження термінів виходу європейських компаній з Росії.