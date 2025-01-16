Цими вихідними у Києві відбудеться багацько цікавих подій на будь-який смак: від вистави “Ко:Ліна” за віршами Ліни Костенко та концерту Shumei до ярмарку “Місто майстрів” і стендап-вечірки в Underground Standup Club. Меломани зможуть насолодитися виступами T-Zhuk, Kroft і “Піккардійської терції”, а кіномани — спецпоказом фільму Олега Сенцова “Носоріг”. Обирайте цікаву саме вам подію і проведіть вихідні незабутньо!

Вистава “Ко:Ліна” за віршами Костенко

Фото DSP

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“Ко:Ліна” — це більше, ніж театральна вистава, це емоційна подорож у світ поезії та жіночої сили. Вистава гармонійно поєднує проникливі вірші Ліни Костенко з акторською грою восьми неймовірних жінок. Вони досліджують власне коріння, шукають відповіді на важливі життєві питання і відтворюють пам’ять поколінь. У їхніх голосах чути біль війни, силу любові та відлуння історії, яка формує наше сьогодення.

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Ця подія — синтез театру, музики й поезії, адже музичний супровід створюють такі відомі артисти, як Стасік, Alyona Alyona та Alina Pa. Після вистави відбудеться поетичний вечір “Коліна Стуса”, де акторки ділитимуться віршами Василя Стуса, а для гостей буде доступний вільний мікрофон.

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Де: ProEnglish Theatre Hub, вул. Сім’ї Бродських, 3

Коли: 17 січня з 19:00

Ціна: 400 грн. Квитки

“Стендап вечірка”

Якщо ви любите сміятися до сліз, тоді вечір у культовому Underground Standup Club стане для вас ідеальним вибором. На сцені — представниці української стендап-комедії: Ганна Кочегура, Настя Зухвала, Лана Чубаха та Катерина Федоркова. Їхній гумор щирий та без фільтрів, а сарказм і самоіронія, якими пронизана вся їхня творчість, гарантовано підкорять ваше серце. Цей вечір обіцяє розрядити холодну зимову атмосферу гарячими жартами та створити справжнє свято для поціновувачів стендапу.

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Де: Underground Standup Club, вул. Золотоворітська, 15

Коли: 17 січня, початок о 18:30

Ціна: від 300. Квитки

T-Zhuk та Kroft у Куренях

T-Zhuk і Kroft запрошують на атмосферний музичний вечір у Куренях. Композиції T-Zhuk нагадують старовинні легенди, які оживають у сучасному танцювальному звучанні. Його творчість вже завоювала серця слухачів, а трек “Amaga” став справжнім хітом серед кількох поколінь.

Kroft, своєю чергою, відома тим, що вміло створює музичні пейзажі. Її сет — це завжди щось більше, ніж просто музика, це розмова зі слухачем, де кожна нота сяє, як зірка на нічному небі.

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Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 18 січня з 18:00

Ціна: від 300 грн. Квитки

Концерт співака Shumei

Музика Shumei — це справжнє емоційне шоу, яке торкається найглибших струн душі. На своєму великому концерті він виконає популярні хіти “Біля Тополі”, “Буревіями”, “Тривога”, “Пробач”. Подія також обіцяє приємні сюрпризи, адже на сцені з’являться численні зіркові гості.

Shumei добре знайомий меломанам своїми дуетами з Артемом Пивоваровим, Златою Огнєвіч і Тіною Кароль. Це концерт, який об’єднає поціновувачів сучасної української музики у величній залі Жовтневого Палацу.

Де: Жовтневий Палац, вул. Алея Героїв Небесної Сотні 1

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Коли: 18 січня з 19:00

Ціна: від 900 грн. Квитки

Ярмарок “Місто майстрів”

“Місто майстрів” — це святковий ярмарок, який збирає найкращих представників народного мистецтва, гастрономії та ремесел. Тут ви знайдете крафтові сири, вина, наливки, дизайнерські прикраси, дерев’яний декор і навіть вишиванки ручної роботи.

На вас чекають майстер-класи, дегустації та концертна програма за участі народних колективів і заслужених артистів України. Різноманітність українського крафту на ярмарку неодмінно занурить вас у казковий світ традицій.

Де: Палац Спорту, пл. Спортивна, 1

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Коли: 18-19 січня, з 10:00 до 19:00

Ціна: Вхід вільний

Концерт гурту “Піккардійська терція”

Унікальне звучання вокальної формації “Піккардійська терція” знову даруватиме тепло і гармонію своїм слухачам. Їхні хіти — це музика, що не втрачає актуальності з роками. Цього вечора прозвучать “Старенький трамвай”, “Нехай”, “Берег ріки” та інші знакові пісні. Гурт має 15 альбомів, Національну премію ім. Т. Шевченка і любов багатьох поколінь. І це лише невелика частина їхніх досягнень. Не пропустіть нагоду почути ці голоси наживо.

Де: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 19 січня, початок о 17:00

Ціна: 390-1550 грн. Квитки

Спецпоказ фільму “Носоріг” за участі Олега Сенцова

Спецпоказ фільму “Носоріг” — це унікальна можливість не лише переглянути кінострічку, а й побачити сцену, яка не увійшла до фінального монтажу. Окрім того, у глядачів буде нагода поспілкуватися з режисером фільму Олегом Сенцовим.

“Носоріг” — це глибокий погляд на кримінальний світ України 90-х років. Головний герой стикається з реальністю, яка виявляється зовсім іншою, ніж його уявлення про владу та силу. Фільм, що вже встиг стати культовим, знову покажуть на екранах кінотеатру “Жовтень”.

Де: кінотеатр “Жовтень”, вул. Костянтинівська, 26

Коли: 19 січня, початок о 15:00

Ціна: 200 грн. Квитки

Шоу “Королі Трібʼютів”

Щонеділі в Pepper’s Club відбуваються концерти в рамках серії «Королі Трібʼютів». Наживо лунають найкращі хіти легендарних світових артистів у виконанні українських музикантів. Це можливість почути та відчути музику, на якій виросли цілі покоління, приємно провести час із іншими меломанами, зарядитися драйвом і хорошим настроєм.

Шанувальників легендарного грандж-гурту Nirvana запрошують 19 січня на концерт Nirvana від гурту M.Others. А вже 26 січня любителі британського року зможуть насолодитися найкращими піснями Coldplay у виконанні гурту Jack London. На гостей чекає живий звук і унікальна атмосфера.

Ціна: вхід вільний

Де: Pepper’s Club, вул. Князів Острозьких 8

Коли: 19 січня 18:30