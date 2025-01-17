3 січня 2025 року в Польщі стартувала нова програма для людей, які сплачують медичне страхування: кожен може отримати стоматологічні послуги на суму 600 злотих коштом Національного фонду охорони здоров’я (NFZ). Як скористатися цією можливістю?

Як скористатися програмою від NFZ?

Від З січня 2025 року пацієнти в Польщі, які регулярно сплачують медичні страхові внески, можуть користуватися стоматологічними послугами на суму до 600 злотих на рік. Витрати на ці послуги бере на себе Національний фонд здоров’я (NFZ).

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Програма “600+” створена для того, щоб спростити доступ до стоматологічного лікування, адже вартість приватних послуг часто є значним фінансовим навантаженням. Наприклад, за панорамну рентгенографію у приватній клініці доведеться заплатити від 80 до 200 злотих, стоматологічний огляд може обійтися у 100 злотих, а видалення зубного каменю коштує близько 350 злотих. Через високу вартість багато пацієнтів відкладають лікування, що може негативно позначатися на їхньому здоров’ї.

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До переліку послуг, які включені у програму “600+”, входять:

Панорамна рентгенографія із висновком результатів : доступна для пацієнтів, які проходять ендодонтичне чи протезне лікування. Для дітей до 18 років — раз на три роки, для дорослих — раз на п’ять років (за призначенням лікаря-стоматолога з направленням).

: доступна для пацієнтів, які проходять ендодонтичне чи протезне лікування. Для дітей до 18 років — раз на три роки, для дорослих — раз на п’ять років (за призначенням лікаря-стоматолога з направленням). Щорічний стоматологічний огляд із рекомендаціями щодо догляду за ротовою порожниною.

із рекомендаціями щодо догляду за ротовою порожниною. Контрольні огляди тричі на рік.

тричі на рік. Видалення зубного каменю (масштабування) раз на рік.

(масштабування) раз на рік. Анестезія під час процедур у стоматолога, який співпрацює з NFZ.

Ці послуги доступні без направлення. Повний перелік стоматологічних послуг NFZ можна знайти у довіднику для пацієнтів на сайті nfz.gov.pl.

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Учні в Польщі у 2025 році можуть відвідати стоматолога безкоштовно

Біженці в Польщі можуть отримати безкоштовну стоматологічну допомогу в рамках послуг, що надаються Національним фондом охорони здоров’я (Narodowy Fundusz Zdrowia, NFZ). Для цього не потрібне направлення. Перелік стоматологічних кабінетів, які співпрацюють із NFZ, доступний за посиланням.

Також багато шкіл надають можливість учням скористатися стоматологічними послугами у шкільних кабінетах або через угоди з місцевими лікарями.

Дорослі й діти можуть розраховувати на такі види безкоштовного лікування: лікування зубного болю, пломбування, кореневе лікування, внутрішньоротовий рентген, видалення зубного каменю та очищення кишень. Також передбачено протезування (1 раз на 5 років), ремонт протезів (1 раз на 2 роки) і анестезію. Регулярні профілактичні огляди проводяться тричі на рік, один із них включає інструктаж із догляду за ротовою порожниною.

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Для дітей та підлітків до 18 років передбачені додаткові послуги: закріплення фісур, лакування постійних зубів, імпрегнація дентину молочних зубів, лікування захворювань пародонту та косметичне покриття дефектів емалі. Діти до 12 років також можуть отримати ортодонтичне лікування зі знімними апаратами.

У разі гострого зубного болю надається невідкладна допомога: у будні з 19:00 до 7:00, а у вихідні — цілодобово. Для отримання консультацій медичного характеру працює гаряча лінія для біженців: 800 190 590 (дзвінки безкоштовні, лінія доступна цілодобово).