Верховна Рада ухвалила закон щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки, пише Укрінформ з посиланням на народного депутата з парламентської фракції «Голос» Ярослава Железняка.

Законодавча ініціатива № 12076 була підтримана 298 голосами народних депутатів.

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Документом передбачено, що кожен рік з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статті, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників.

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Військовий облік по новому - що відомо

Згідно з чинним законодавством, взяття на військовий облік 17-річних юнаків передбачено щороку протягом січня–березня.

Водночас регламентується, що призовники можуть стати на облік через застосунок «Резерв+» або шляхом особистого прибуття до ТЦК та СП з поданням необхідних документів.

Зазначається, що 17-річні громадяни, які не стали на військовий облік призовників у необхідний період, беруться на військовий облік призовників тільки після особистого прибуття до ТЦК.

У період дії воєнного стану за рішенням керівника вищого військового навчального закладу або керівника закладу вищої освіти, що мають військові навчальні підрозділи, строк проведення військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу може бути скорочений наполовину.

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Водночас жінки-добровольці, придатні до військової служби за станом здоров’я та віком і які виявили бажання проходити БЗВП, беруться на військовий облік за власним бажанням, написавши заяву.