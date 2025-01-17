За півтора місяця від початку запуску програми “Зимова єПідтримка” майже половина користувачів застосунку Дія подали заявки на отримання 1000 гривень допомоги, повідомили в Дії.

“Зимова єПідтримка”: статистика заяв у Дії

Загалом на допомогу в Дії подалися 10 мільйонів українців. З них 14% − внутрішньо переміщені особи, а 68% − жінки.

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Крім того, майже 2,5 млн українців оформили виплати на дітей в межах програми “Зимова єПідтримка”.

Програма “Зимова єПідтримка” передбачає виплату 1000 гривень кожному українцю. Кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, медичних та освітніх послуг, мобільного зв’язку, благодійність та донати на ЗСУ, книжки та ліки українського виробництва.

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Заявки на отримання допомоги можна подати до 28 лютого 2025 року.

Програма “Зимова єПідтримка” стала найпопулярнішою в застосунку Дія

Як повідомив віцепрем’єр-міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров, послугою в Дії станом на початок січня скористалися 9 328 370 українців. Ще 2 мільйони отримують виплати через Укрпошту.

У грудні майже мільйон українців, які отримують пенсії та соцвиплати в Укрпошті, отримали додаткову фінансову допомогу за програмою “Зимова єПідтримка”.

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Влада також перевіряє надану українцям допомогу в межах зимової програми “єПідтримка”.