9:07. Кількість постраждалих внаслідок атаки у Запоріжжі зросла до 10.

«Двом постраждалим медики надали допомогу на місці ракетного удару. 8 людей госпіталізовані - їм від 28 до 69 років. 48-річна жінка у важкому стані», - уточнили в ОВА.

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Росіяни вдарили по центру Запоріжжя зранку.

«Противник вдарив балістикою по одному з підприємств міста, також пошкоджено будинки і транспортні засоби», - повідомили в Повітряних силах.

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Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото поліції.

Удар по Запоріжжю: що відомо про постраждалих

Станом на 8:30 відомо про вісім постраждалих.

Одна жінка - у тяжкому стані.

Обласна влада повідомляла, що на місці влучань працювало п’ять бригад швидкої допомоги.

«Двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості. Усі постраждалі у лікарні. Медики надають необхідну допомогу», - розповіли в ОВА.

Більше по темі РФ вдарила по Києву балістикою: є загиблі Внаслідок атаки у місті пошкоджене метро «Лукʼянівська» та водопровід.

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: ОВА.

Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

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Частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів.

Росіяни атакували Київ

Також у суботу зранку росіяни атакували Київ.

Загинуло четверо людей. Ще троє - поранені.

За даними Повітряних сил, збиті балістичні ракети упали в Шевченківському районі міста.

Частково зруйновано виробничу будівлю підприємства. Пошкоджено будинки, вхід в метро та автомобілі.

Зачепило магістральний водогін. Частина киян тимчасово залишилися без води.