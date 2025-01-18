9:07. Кількість постраждалих внаслідок атаки у Запоріжжі зросла до 10.
«Двом постраждалим медики надали допомогу на місці ракетного удару. 8 людей госпіталізовані - їм від 28 до 69 років. 48-річна жінка у важкому стані», - уточнили в ОВА.
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Росіяни вдарили по центру Запоріжжя зранку.
«Противник вдарив балістикою по одному з підприємств міста, також пошкоджено будинки і транспортні засоби», - повідомили в Повітряних силах.
Удар по Запоріжжю: що відомо про постраждалих
Станом на 8:30 відомо про вісім постраждалих.
Одна жінка - у тяжкому стані.
Обласна влада повідомляла, що на місці влучань працювало п’ять бригад швидкої допомоги.
«Двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості. Усі постраждалі у лікарні. Медики надають необхідну допомогу», - розповіли в ОВА.
РФ вдарила по Києву балістикою: є загиблі
Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та автомобілі.
Частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів.
Росіяни атакували Київ
Також у суботу зранку росіяни атакували Київ.
Загинуло четверо людей. Ще троє - поранені.
За даними Повітряних сил, збиті балістичні ракети упали в Шевченківському районі міста.
Частково зруйновано виробничу будівлю підприємства. Пошкоджено будинки, вхід в метро та автомобілі.
Зачепило магістральний водогін. Частина киян тимчасово залишилися без води.