У ніч на 18 січня армія РФ запустила по Україні 39 дронів типу «Shahed» і безпілотників-імітаторів різних типів. 

Противник атакував із напрямків - Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. 

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Про це розповіли в Повітряних силах. 

Росіяни атакували балістикою

Крім того, росіяни вдарили чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23. Їх запустили з Воронезької та Брянської областей. 

Українські військові збили дві балістичні ракети. 

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«Станом на 08.00 підтверджено збиття двох балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 на Київщині», - уточнили в Повітряних силах. 

Також протиповітряна оборона знищила 24 дрони. 

ППО працювала на території 12 областей. 

14 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Російська армія обстріляла середмістя Запоріжжя
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Російська армія обстріляла середмістя Запоріжжя

Внаслідок атаки постраждало 10 людей, пошкоджені будинки та інфраструктура.

Наслідки ракетно-дронової атаки

За даними КМВА, внаслідок ракетної атаки у Києві загинуло четверо людей. Ще троє постраждали.  

У Шевченківському районі пошкоджені адміністративна будівля, бізнес-центр, будинки та автомобілі. Руйнувань зазнала станція метро «Лук’янівська». Її довелося тимчасово закривати на вхід та вихід. Також зачепило трубопровід водопостачання. Частина споживачів була без води. 

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Також уламки збитих цілей зафіксували у Голосіївському районі міста. 

Внаслідок російської атаки у Запоріжжі постраждали 10 людей. 

Вісім потерпілих - госпіталізували. Одна жінка - у тяжкому стані. 

Росіяни обстріляли місто зранку. Вдарили балістикою по одному з підприємств. Частково зруйнована адміністративна будівля на промисловому обʼєкті. Пошкоджені будинки та автомобілі. 

На Дніпропетровщині війська РФ атакували Павлоград. Запустили по місту Shahed.

Є руйнування на території промислового підприємства. 

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