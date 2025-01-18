12:03 Інформація про четвертого загиблого у Києві не підтвердилася. 

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора. 

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Там уточнили, що станом на 12:00 внаслідок ворожої атаки у столиці загинуло троє людей - охоронець закладу харчування та чоловік і жінка, які перебували в мікроавтобусі.

Зранку російські війська вдарили по Києву балістикою. 

Станом на 7:05 було відомо про чотирьох загиблих та трьох постраждалих. 

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Внаслідок атаки виникла пожежа та є пошкодження інфраструктури. 

Удар по Києву: пошкоджене метро та водопровід

У Шевченківському районі зайнялася нежитлова будівля. 

Горіли також автомобілі. За даними ДСНС, пошкоджено десять автівок. 

Руйнувань зазнали адміністративна будівля, бізнес-центр та магазин.

Пошкоджений вхід на станцію метро «Лукʼянівська». Її тимчасово закрили на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції.

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Пошкоджений трубопровід водопостачання. Частина споживачів залишилася без води.

На місці працюють аварійні бригади. 

У соцмережах публікують відео води, яка тече з кранів неподалік прориву трубопроводу.  

Падіння уламків також зафіксували у Деснянському та Голосіївському районах столиці. 

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Росіяни атакували Київщину дронами 

Від ночі РФ запустила по Київщині дрони

В області та столиці працювала протиповітряна оборона. 

«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях», - попереджали в КОВА. 

«На Оболоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА», - писав Київський міський голова Віталій Кличко. 

О 8:10 у Київській області знову оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних дронів. 

«Ворожий БпЛА на заході Київщини, курс - західний», - повідомили в Повітряних силах. 

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