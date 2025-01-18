12:03 Інформація про четвертого загиблого у Києві не підтвердилася.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Там уточнили, що станом на 12:00 внаслідок ворожої атаки у столиці загинуло троє людей - охоронець закладу харчування та чоловік і жінка, які перебували в мікроавтобусі.
Зранку російські війська вдарили по Києву балістикою.
Станом на 7:05 було відомо про чотирьох загиблих та трьох постраждалих.
Внаслідок атаки виникла пожежа та є пошкодження інфраструктури.
Удар по Києву: пошкоджене метро та водопровід
У Шевченківському районі зайнялася нежитлова будівля.
Горіли також автомобілі. За даними ДСНС, пошкоджено десять автівок.
Руйнувань зазнали адміністративна будівля, бізнес-центр та магазин.
Пошкоджений вхід на станцію метро «Лукʼянівська». Її тимчасово закрили на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції.
Сили ППО збили дві балістичні ракети та 24 дрони
Пошкоджений трубопровід водопостачання. Частина споживачів залишилася без води.
На місці працюють аварійні бригади.
У соцмережах публікують відео води, яка тече з кранів неподалік прориву трубопроводу.
Падіння уламків також зафіксували у Деснянському та Голосіївському районах столиці.
Росіяни атакували Київщину дронами
Від ночі РФ запустила по Київщині дрони.
В області та столиці працювала протиповітряна оборона.
«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях», - попереджали в КОВА.
«На Оболоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА», - писав Київський міський голова Віталій Кличко.
О 8:10 у Київській області знову оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних дронів.
«Ворожий БпЛА на заході Київщини, курс - західний», - повідомили в Повітряних силах.