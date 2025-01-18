12:03 Інформація про четвертого загиблого у Києві не підтвердилася.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Там уточнили, що станом на 12:00 внаслідок ворожої атаки у столиці загинуло троє людей - охоронець закладу харчування та чоловік і жінка, які перебували в мікроавтобусі.

Зранку російські війська вдарили по Києву балістикою.

Станом на 7:05 було відомо про чотирьох загиблих та трьох постраждалих.

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Внаслідок атаки виникла пожежа та є пошкодження інфраструктури.

Удар по Києву: пошкоджене метро та водопровід

У Шевченківському районі зайнялася нежитлова будівля.

Горіли також автомобілі. За даними ДСНС, пошкоджено десять автівок.

Руйнувань зазнали адміністративна будівля, бізнес-центр та магазин.