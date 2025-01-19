Російські війська посилюють тиск на місто Велика Новосілка Донецької області.

Про це пише британська розвідка.

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Просування Росії на Донеччині: аналіз розвідки Британії

У Міноборони Британії проаналізували просування армії РФ.

«У центральній частині Донецької області російські війська посилюють тиск на місто Велика Новосілка. Протягом січня 2025 року російські війська просунулися на північ, щоб захопити села Нескучне та Времівка - останнє розташоване на захід від цього міста», - йдеться у звіті.

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Зазначається, що Велика Новосілка перебуває на лінії фронту від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Росія зазнала невдачі у спробах захопити місто влітку 2022 року, і Україна відтіснила російські війська на південь у 2023 році.

У британській розвідці зазначили, що Росія просунулася на цьому напрямку після того, як захопила інші міста на сході. Зокрема Вугледар у жовтні 2024 року і Курахове в січні 2025 року.

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РФ стягує сили для наступу на Покровськ, - ISW

Водночас аналітики ISW зазначили, що росіяни передислоковують свої підрозділи з Курахівського напрямку та стягують сили для посилення наступу на Покровськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що війська РФ можуть змінити пріоритет своїх тактичних цілей на Покровському напрямку, аби створити кращі умови для просування в районах поблизу флангів Покровська.