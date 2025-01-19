Президент Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО про санкції щодо пропагандистів та осіб, які працюють на Росію.
Про це глава держави сказав у своєму зверненні.
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Санкції проти пропагандистів
«Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну», - сказав президент.
За його словами, Україна продовжує позбавляти державних нагород низку осіб, які не достойні високих відзнак.
«На звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром», - додав глава держави.
Хто у санкційному списку
Згідно з указом, опублікованим на сайті Офісу президента, у санкційному списку 18 осіб.
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Серед них - Юрій Бойко, Нестор Шуфрич, Олег Волошин, Євгеній Мураєв, Євген Горохов, Петро Симоненко та Світлана Крюкова.
Підсанкційним особам, зокрема, заблокують активи, обмежать можливість вести бізнес, торгові та інші операції, купувати майно, а також позбавлять державних нагород.
Також указом позбавлено державних нагород низку осіб. Серед яких - Юрій Бойко, Юрій Башмет, Віктор Садовничий.
Санкції накладені строком на 10 років, позбавлення державних нагород - безстроково.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.