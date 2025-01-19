Президент Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО про санкції щодо пропагандистів та осіб, які працюють на Росію.

Про це глава держави сказав у своєму зверненні.

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Санкції проти пропагандистів

«Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну», - сказав президент.

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За його словами, Україна продовжує позбавляти державних нагород низку осіб, які не достойні високих відзнак.

«На звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром», - додав глава держави.