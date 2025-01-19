Президент Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО про санкції щодо пропагандистів та осіб, які працюють на Росію.

Про це глава держави сказав у своєму зверненні. 

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Санкції проти пропагандистів

«Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну», - сказав президент. 

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За його словами, Україна продовжує позбавляти державних нагород низку осіб, які не достойні високих відзнак.

«На звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром», - додав глава держави. 

Хто у санкційному списку 

Згідно з указом, опублікованим на сайті Офісу президента, у санкційному списку 18 осіб. 

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Головні заяви Президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Серед них - Юрій Бойко, Нестор Шуфрич, Олег Волошин, Євгеній Мураєв, Євген Горохов, Петро Симоненко та Світлана Крюкова. 

Підсанкційним особам, зокрема, заблокують активи, обмежать можливість вести бізнес, торгові та інші операції, купувати майно, а також позбавлять державних нагород.

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Також указом позбавлено державних нагород низку осіб. Серед яких - Юрій Бойко, Юрій Башмет, Віктор Садовничий.

Санкції накладені строком на 10 років, позбавлення державних нагород - безстроково.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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