Росіяни передислоковують свої підрозділи з Курахівського напрямку та стягують сили для посилення наступу на Покровськ.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

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Росія стягує сили для захоплення Покровська

За даними фахівців, Центральне угруповання військ РФ сформувало ударну групу з підрозділів 2-ї та 41-ї загальновійськових армій на південь від Покровська. Це відбувається на тлі зусиль Росії посилити наступальні операції на південь і південний захід від міста.

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В ISW вважають, що російські війська можуть змінити пріоритет своїх тактичних цілей на Покровському напрямку, аби створити кращі умови для просування в районах поблизу флангів Покровська.

«Російське військове командування може передислокувати ці підрозділи в райони на південь від Покровська, якщо воно продовжуватиме надавати пріоритет тактичному просуванню в напрямку південних флангів Покровська в найближчі тижні та місяці», - пишуть аналітики.

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Повідомляється також, що російське командування передислокувало частину другого підрозділу 51-ї загальновійськової армії з Курахівського напрямку для наступальних операцій на схід від Покровська.

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«Російське військове командування, можливо, зменшує пріоритетність наступальних операцій на Курахівському напрямку та передислоковує сили з Курахового для посилення Покровського напрямку тепер, коли російські війська досягли своєї мети - захоплення Курахового», - зазначають в ISW.

Аналітики зазначають, що наразі незрозуміло, чи російське командування посилило або достатньо відновило підрозділи, які нещодавно брали участь у боях за Курахове, щоб вони могли «ефективно діяти на нинішній лінії фронту в Покровську».

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Нова тактика росіян на Торецькому напрямку

На Торецькому напрямку російські війська застосовують нову тактику «верблюдів-камікадзе».

Як розповідають українські військові, окупанти відправляють беззбройних солдатів з боєприпасами на наші позиції. Такі бійці вважаються «одноразовими».

«Головна мета «верблюда» - добігти до наших позицій та залишити там боєкомплект, міни чи рацію для подальшого використання штурмовими групами. Такі бійці вважаються «одноразовими», тому їм навіть не видають зброю», - розповіли в ОСУВ «Хортиця».

У ЗСУ сумніваються в ефективності такої тактики. Особливо, враховуючи сучасні можливості дронів, яких не було в такій кількості під час боїв з «вагнерівцями».