Представник французької армії підтвердив, що серед українських військових, які проходили навчання у Франції, були випадки дезертирства, пише France24 з посиланням на AFP.

Дезертирство серед українських військових у Франції − подробиці

Як зазначається, це явище не набуло масового характеру.

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“Мали місце окремі випадки дезертирства, але їхня кількість залишається дуже незначною з огляду на загальну кількість тих, хто пройшов навчання”, − пояснив представник французької армії.

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Він також зазначив, що українські військові підпорядковувалися дисциплінарному режиму, встановленому українським командуванням, а французька сторона не має повноважень затримувати дезертирів.

“Ми не криміналізуємо дезертирство у Франції. Якщо хтось дезертував, французький прокурор не мав повноважень арештувати таку людину. І право, надане українській владі на французькій землі, є лише дисциплінарним правом”, − додав французький військовий.

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