Найпопулярніша криптовалюта у світі, біткоїн (BTC), встановила новий рекорд вартості, перевищивши позначку 109 тисяч доларів США. Це сталося за кілька годин до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа, повідомив Cointelegraph.

Біткойн оновив рекорд перед інавгурацією Трампа − подробиці

Згідно з даними TradingView, BTC досяг нового максимуму в 109 036 доларів США у понеділок, 20 січня, о 08:55 за київським часом.

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Попередній історичний максимум біткойна (понад 108 тис. доларів) був зафіксований 17 грудня 2024 року.

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Експерти пов’язують новий рекорд вартості біткойна з інавгурацією Дональда Трампа, яка стала головним каталізатором зростання на ринках криптовалюти.

Перемога Трампа на виборах президента США 6 листопада сприяла покращенню настроїв на крипторинку. На початку грудня 2024 року біткойн вперше перевищив 100 тис. доларів.

Трамп підштовхнув біткоїн до історичного максимуму

Біткоїн зріс до рекордної позначки понад 106 тис. доларів після того, як новообраний президент США Дональд Трамп запропонував створити стратегічний резерв біткоїнів у країні.

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5 грудня біткоїн сягнув рекордної позначки у 100 тис. доларів. Напередодні вартість біткоїна була 95 тис. доларів

Це був максимальний показник за всю історію.

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12 листопада біткоїн збільшився приблизно на 32% після виборів у США досягнувши історичного максимуму у 89 599 доларів.