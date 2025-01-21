20 січня Дональд Трамп після інавгурації офіційно став президентом США.

Kyiv Post зібрав головні заяви Трампа з цієї події.

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Трамп оголосив про початок “золотого століття” Америки

“Відсьогодні й надалі наша країна процвітатиме, її поважатимуть у всьому світі. Їй будуть заздрити всі нації та країни. І ми не дозволимо, щоб хтось користувався нами. Кожного дня адміністрації Трампа я просто ставитиму Америку на перше місце”, - заявив президент США.

Пріоритетом він назвав створення гордої, квітучої та вільної держави. Він пообіцяв американцям, що їхня країна незабаром стане більш великою, сильною і набагато більш винятковою, ніж раніше.

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Трамп пообіцяв підвищити мита на іноземні товари

Замість того, щоб оподатковувати наших громадян для збагачення інших країн, ми обкладатимемо податками та митами іноземні держави для збагачення наших громадян Президент США Дональд Трамп

Для цього створять Службу зовнішніх доходів для збору всіх мит та доходів.

Нова соціальна політика Дональда Трампа − що треба знати

“Наша країна швидко об’єднується навколо нашого порядку денного. Кожен елемент нашого суспільства − молодь, люди похилого віку, чоловіки, жінки, американці азійського та африканського походження, міські та сільські жителі - важливо, що ми отримали більшість голосів на виборах. Я хочу подякувати темношкірим американцям і вихідцям із Латинської Америки. Я почув ваші голоси, і я цього не забуду”, − зауважив республіканець.

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Більше по темі Як країни світу відреагували на інавгурацію Дональда Трампа? Ось деякі з перших реакцій після того, як Трамп склав присягу на другий термін.

Трамп підпише указ проти цензури та обмежень свободи слова, а влада не буде використана для переслідування політичних опонентів.

“Я покладу кінець спробам соціального впровадження раси та статі у всі аспекти суспільного та приватного життя. Ми створимо суспільство, яке буде “дальтоніком” і оцінювати людей тільки за заслуги. Сьогодні офіційною політикою Сполучених Штатів буде те, що існує тільки дві статі: чоловіча і жіноча”, − наголосив американський лідер.

Міграційне питання у США − що зміниться за Трампа

47-й президент США заявив про бажання убезпечити законослухняних американців, зупинити потік нелегалів з “різних психіатричних лікарень і в’язниць” з усього світу, захистити кордони та повернути “мільйони злочинців” у країни, звідки вони прибули.

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Ми відновимо нашу політику “Залишайтеся в Мексиці” Президент США Дональд Трамп

Трамп пообіцяв скерувати військовослужбовців на південний кордон, щоб зупинити “вторгнення” мігрантів.

“Ми визнаємо картелі міжнародними терористичними організаціями. І ми скористаємося законом 1798 року, щоб міжнародні злочинці не діяли в США і не спустошували наші міста”, − підсумував лідер США.

Трамп хоче отримати контроль над Панамським каналом

Він запевнив, що перейменує Мексиканську затоку на Американську, а також що поверне найвищій горі на Алясці ім’я президента Мак-Кінлі.

Трамп вважає, що Панамський канал “по дурості” передали Панамі після того, як США витратили на його будівництво багато грошей і втратили 38 тис. життів.

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“Обіцянка Панами була порушена. Американські судна сильно переплачують, з ними не поводяться справедливо. І це стосується, перш за все, Китаю, який керує Панамським каналом, і ми не віддали його Китаю, ми віддали його Панамі, і ми забираємо його назад”, − додав американський президент.

Що сказав Трамп про війни у світі?

“Як і у 2017 році, ми знову побудуємо найсильнішу армію, яку коли-небудь бачив світ. Ми вимірюватимемо свій успіх не лише перемогами у битвах, а й війнами, які ми закінчимо, і, можливо, найголовніше, війнами, які ми ніколи не вступимо”, − наголосив очільник США.

Він натякнув, що хоче увійти в історію як “миротворець та об’єднувач”.

Республіканець також зазначив, що сила Америки “зупинить усі війни та принесе дух єдності у світ”.

Однак Трамп у промові не згадав про Україну, хоча й обіцяв домагатися якнайшвидшого завершення війни.

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Зеленський привітав Трампа з інавгурацією

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Трампа з інавгурацією.

“Вітаю Президента Дональда Трампа та американський народ з інавгурацією! Це день змін, а також надій на розв’язання багатьох проблем, зокрема й глобальних викликів”, − наголосив український лідер.

Зеленський відзначив рішучість республіканця та зауважив, що проголошена президентом США політика миру дає шанс на зміцнення американського лідерства і надійного й справедливого миру.