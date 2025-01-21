20 січня Дональд Трамп після інавгурації офіційно став президентом США.
Kyiv Post зібрав головні заяви Трампа з цієї події.
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Трамп оголосив про початок “золотого століття” Америки
“Відсьогодні й надалі наша країна процвітатиме, її поважатимуть у всьому світі. Їй будуть заздрити всі нації та країни. І ми не дозволимо, щоб хтось користувався нами. Кожного дня адміністрації Трампа я просто ставитиму Америку на перше місце”, - заявив президент США.
Пріоритетом він назвав створення гордої, квітучої та вільної держави. Він пообіцяв американцям, що їхня країна незабаром стане більш великою, сильною і набагато більш винятковою, ніж раніше.
Трамп пообіцяв підвищити мита на іноземні товари
Для цього створять Службу зовнішніх доходів для збору всіх мит та доходів.
Нова соціальна політика Дональда Трампа − що треба знати
“Наша країна швидко об’єднується навколо нашого порядку денного. Кожен елемент нашого суспільства − молодь, люди похилого віку, чоловіки, жінки, американці азійського та африканського походження, міські та сільські жителі - важливо, що ми отримали більшість голосів на виборах. Я хочу подякувати темношкірим американцям і вихідцям із Латинської Америки. Я почув ваші голоси, і я цього не забуду”, − зауважив республіканець.
Як країни світу відреагували на інавгурацію Дональда Трампа?
Трамп підпише указ проти цензури та обмежень свободи слова, а влада не буде використана для переслідування політичних опонентів.
“Я покладу кінець спробам соціального впровадження раси та статі у всі аспекти суспільного та приватного життя. Ми створимо суспільство, яке буде “дальтоніком” і оцінювати людей тільки за заслуги. Сьогодні офіційною політикою Сполучених Штатів буде те, що існує тільки дві статі: чоловіча і жіноча”, − наголосив американський лідер.
Міграційне питання у США − що зміниться за Трампа
47-й президент США заявив про бажання убезпечити законослухняних американців, зупинити потік нелегалів з “різних психіатричних лікарень і в’язниць” з усього світу, захистити кордони та повернути “мільйони злочинців” у країни, звідки вони прибули.
Трамп пообіцяв скерувати військовослужбовців на південний кордон, щоб зупинити “вторгнення” мігрантів.
“Ми визнаємо картелі міжнародними терористичними організаціями. І ми скористаємося законом 1798 року, щоб міжнародні злочинці не діяли в США і не спустошували наші міста”, − підсумував лідер США.
Трамп хоче отримати контроль над Панамським каналом
Він запевнив, що перейменує Мексиканську затоку на Американську, а також що поверне найвищій горі на Алясці ім’я президента Мак-Кінлі.
Трамп вважає, що Панамський канал “по дурості” передали Панамі після того, як США витратили на його будівництво багато грошей і втратили 38 тис. життів.
“Обіцянка Панами була порушена. Американські судна сильно переплачують, з ними не поводяться справедливо. І це стосується, перш за все, Китаю, який керує Панамським каналом, і ми не віддали його Китаю, ми віддали його Панамі, і ми забираємо його назад”, − додав американський президент.
Що сказав Трамп про війни у світі?
“Як і у 2017 році, ми знову побудуємо найсильнішу армію, яку коли-небудь бачив світ. Ми вимірюватимемо свій успіх не лише перемогами у битвах, а й війнами, які ми закінчимо, і, можливо, найголовніше, війнами, які ми ніколи не вступимо”, − наголосив очільник США.
Він натякнув, що хоче увійти в історію як “миротворець та об’єднувач”.
Республіканець також зазначив, що сила Америки “зупинить усі війни та принесе дух єдності у світ”.
Однак Трамп у промові не згадав про Україну, хоча й обіцяв домагатися якнайшвидшого завершення війни.
Зеленський привітав Трампа з інавгурацією
Президент України Володимир Зеленський привітав президента Трампа з інавгурацією.
“Вітаю Президента Дональда Трампа та американський народ з інавгурацією! Це день змін, а також надій на розв’язання багатьох проблем, зокрема й глобальних викликів”, − наголосив український лідер.
Зеленський відзначив рішучість республіканця та зауважив, що проголошена президентом США політика миру дає шанс на зміцнення американського лідерства і надійного й справедливого миру.
Вітаю Президента Дональда Трампа та американський народ з інавгурацією! Це день змін, а також надій на розв’язання багатьох проблем, зокрема й глобальних викликів.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2025
Президент Трамп завжди рішучий, і проголошена ним політика миру завдяки силі дає шанс на зміцнення американського…