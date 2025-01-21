За 20 січня зафіксували 151 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ворог активно штурмує Покровський, Торецький і Лиманський напрямки

На Харківському напрямку відбулися два бойових зіткнення з росіянами в районі Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку Росія 8 разів намагалася витіснити ЗСУ із займаних позицій поблизу Петропавлівки, Колісниківки, Лозової та Загризового. Одне боєзіткнення триває.

15 разів ворог атакував на Лиманському напрямку неподалік Надії, Новоєгорівки, Макіївки, Копанок, Невського, Тернів та в напрямку Зарічного. Два боєзіткнення тривають досі.

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На Сіверському напрямку росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янського, ЗСУ атаку відбили.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали 9 ворожих спроб штурму поблизу Часового Яру та в напрямку Ступочок. Два боєзіткнення тривають дотепер.

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Ворог 16 разів намагався прорвати нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби росіяни в районах населених пунктів Торецьк, Кримське, Диліївка, Щербинівка та Озарянівка 13 разів марно намагалися зайняти наші позиції. Три атаки досі тривають.

Впродовж дня Росія здійснила 72 штурмових та наступальних дій на Покровському напрямку. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Єлизаветівка, Мирноград, Котлине, Надіївка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне. 65 атак на напрямку ЗСУ вже відбили, ще 7 боєзіткнень тривають.

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На Новопавлівському напрямку зупинено 7 штурмових дій противника, росіяни намагалися йти на позиції українських підрозділів в районі Костянтинополя, Розливу, Великої Новосілки та в напрямку Привільного.

Наші воїни чотири рази відбивали атаки російських загарбників на Придніпровському напрямку.

11 бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, чотири з яких тривають і досі.

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Втрати Росії у війні проти України − подробиці від Генштабу

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 21 січня 2024 року становлять близько 822 тис. 030 осіб, зокрема 1600 осіб − за минулу добу.

Сили оборони знищили таку російську техніку:

9833 (+12) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 20477 (+23), артилерійських систем – 22134 (+60), РСЗВ – 1262

засобів ППО ‒ 1050 (+1), літаків – 369, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22898 (+130)

крилатих ракет ‒ 3051, кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 34692 (+194), спеціальної техніки ‒ 3710 (+4).

Фото: Генштаб ЗСУ / Телеграм

Трамп розповів про плани зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп підтвердив необхідність швидкого завершення війни між Росією та Україною, пише CNN.

Республіканець повідомив про плани зустрітися з російським лідером Владіміром Путіним після налагодження відповідних переговорів.

Після своєї інавгурації 20 січня Трамп в Овальному кабінеті заявив журналістам про намір домогтися закінчення війни. Він нагадав про власну передвиборчу обіцянку завершити війну в Україні впродовж 24 годин після вступу на посаду та додав, що в нього ще є 12 годин для цього.

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Трамп планує зустрітися з Путіним після того, як переговори між командами налагодять, і додав, що процес уже запущений.

Нічна атака дронів на Україну: вибухи в Дніпрі, тривога в багатьох областях

У ніч проти вівторка, 21 січня, Росія знову атакувала Україну ударними безпілотниками. Повітряну тривогу було оголошено в декількох областях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворожі дрони були зафіксовані в різних напрямках:

Київська область (південна та східна частини);

Сумська область;

Полтавська область (північна частина);

Харківська область (східна та південно-східна частини);

Херсонська область (північна частина);

Миколаївська область;

Одеська область;

Кіровоградська область;

Дніпропетровська область;

Запоріжжя.

У деяких регіонах працювала ППО.

О 06:02 було зафіксовано загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

У Дніпрі пролунали вибухи. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.