У ніч проти понеділка, 20 січня, безпілотники налетіли на нафтобазу “Роснефти” в місті Ліски Воронезької області, повідомляє російський новинний Телеграм-канал ASTRA.
Дрони знову налетіли на нафтобазу “Роснефти”
Вперше ЗСУ вдарили по цій нафтобазі 16 січня.
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За словами губернатора Воронезької області Александра Гусєва, сили ППО та засоби РЕБ у Росії нібито знищили кілька дронів у Ліскінському районі
Внаслідок падіння одного з безпілотників на територію нафтобази сталося нове займання.
Дрони вдарили по авіазаводу в Смоленську − що треба знати
А в ніч проти вівторка, 21 січня, українські безпілотники атакували російське місто Смоленськ, розташоване майже за 300 км від кордону з Україною.
Після атаки сталася пожежа, ймовірно, в одному з цехів авіазаводу. У соціальних мережах з’явилися відео з місця подій, де чути звуки безпілотників, вибухи та видно займання.
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Губернатор Смоленської області Василь Анохін підтвердив інформацію про атаку. За його словами, російська ППО збила кілька безпілотників, але внаслідок падіння уламків сталося кілька пожеж.
У Смоленську після вибухів спостерігалися перебої з електрикою та водопостачанням.
Сили оборони уразили нафтобазу “Ліскінська” у Воронезькій області
У ніч на 16 січня дрони Сил оборони України успішно атакували нафтобазу “Ліскінська” у Воронезькій області РФ.
Спецоперацію здійснили підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
На нафтобазі зберігалося пальне, яке, зокрема використовувалося для забезпечення потреб армії РФ.
У ніч проти 14 січня Служба безпеки України та Сили оборони України завдали ударів по об’єктам Росії.Вибухи лунали на хімкомбінатах, НПЗ та складах аеродрому “Енгельс”.