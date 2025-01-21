У ніч проти понеділка, 20 січня, безпілотники налетіли на нафтобазу “Роснефти” в місті Ліски Воронезької області, повідомляє російський новинний Телеграм-канал ASTRA.

Дрони знову налетіли на нафтобазу “Роснефти” 

Вперше ЗСУ вдарили по цій нафтобазі 16 січня.

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За словами губернатора Воронезької області Александра Гусєва, сили ППО та засоби РЕБ у Росії нібито знищили кілька дронів у Ліскінському районі

Внаслідок падіння одного з безпілотників на територію нафтобази сталося нове займання.

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Дрони вдарили по авіазаводу в Смоленську − що треба знати

А в ніч проти вівторка, 21 січня, українські безпілотники атакували російське місто Смоленськ, розташоване майже за 300 км від кордону з Україною.

Після атаки сталася пожежа, ймовірно, в одному з цехів авіазаводу. У соціальних мережах з’явилися відео з місця подій, де чути звуки безпілотників, вибухи та видно займання.

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Розмова відбулася наступного дня після вступу на посаду президента США Дональда Трампа.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін підтвердив інформацію про атаку. За його словами, російська ППО збила кілька безпілотників, але внаслідок падіння уламків сталося кілька пожеж.

У Смоленську після вибухів спостерігалися перебої з електрикою та водопостачанням.

Сили оборони уразили нафтобазу “Ліскінська” у Воронезькій області

У ніч на 16 січня дрони Сил оборони України успішно атакували нафтобазу “Ліскінська” у Воронезькій області РФ.

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Спецоперацію здійснили підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

На нафтобазі зберігалося пальне, яке, зокрема використовувалося для забезпечення потреб армії РФ.

У ніч проти 14 січня Служба безпеки України та Сили оборони України завдали ударів по об’єктам Росії.Вибухи лунали на хімкомбінатах, НПЗ та складах аеродрому “Енгельс”.

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