Внаслідок падіння одного з безпілотників на територію нафтобази сталося нове займання.

За словами губернатора Воронезької області Александра Гусєва, сили ППО та засоби РЕБ у Росії нібито знищили кілька дронів у Ліскінському районі

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У ніч проти понеділка, 20 січня, безпілотники налетіли на нафтобазу “Роснефти” в місті Ліски Воронезької області, повідомляє російський новинний Телеграм-канал ASTRA.

Дрони вдарили по авіазаводу в Смоленську − що треба знати

А в ніч проти вівторка, 21 січня, українські безпілотники атакували російське місто Смоленськ, розташоване майже за 300 км від кордону з Україною.

Після атаки сталася пожежа, ймовірно, в одному з цехів авіазаводу. У соціальних мережах з’явилися відео з місця подій, де чути звуки безпілотників, вибухи та видно займання.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін підтвердив інформацію про атаку. За його словами, російська ППО збила кілька безпілотників, але внаслідок падіння уламків сталося кілька пожеж.

У Смоленську після вибухів спостерігалися перебої з електрикою та водопостачанням.