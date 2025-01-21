Євген Мураєв дав інтерв’ю проросійському політологу та своєму соратнику Олександру Лазарєву. Останній є підозрюваним у держзраді України. Kyiv Post зібрав головні тези цієї розмови та вирішив нагадати про те, хто такий Євген Мураєв і чому він у Китаї.

За словами Мураєва, його інтерв’ю жодним чином не пов’язане з гіпотетичними президентськими виборами в Україні (він вважає, що найближчим часом вони не відбудуться).

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Екснардеп також зазначив, що не претендує на жодні посади та наразі не бачить можливості повернутися в Україну (цікаво - чому?).

Мураєв про Зеленського та людей, які його залишили

На початку розмови з Лазарєвим Мураєв заявив, що Президент України Володимир Зеленський “не має намірів завершувати війну за жодних обставин”.

Екснардеп розповів, що у нього вже є плани на час “після падіння режиму Зеленського”. Зокрема, знайти тих, хто “раптом зник” з його оточення.

Мураєв утримався від розповіді про те, як залишив Україну, пояснивши це бажанням “не завдати шкоди людям, які йому сприяли”.

Однак він нагадав, що допоміг виїхати з України самому Лазарєву.

Мураєв про своє життя у Китаї

В інтерв’ю політик розповів про те, як зараз мешкає і працює у Пекіні, але не вирішив не повідомляти, коли саме він туди перебрався.

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Мураєв лиш зазначив, що виїхав з України разом з родиною наприкінці травня 2022 року.

Варто нагадати, журналісти “Української правди” зафільмували Мураєвих у Відні того ж року трохи пізніше.

Мураєв заявив, що точно не збирається повертатися в Україну. І це, було, по суті все, що він розповів про своє життя на Батьківщині.

За його словами, він вирішив починати все з нуля у Китаї. Тут, на думку Мураєва, українські спецслужби не зможуть його дістати.

Також Мураєв поділився своєю думкою про роль Китаю у російсько-українській війні. Виявилося, Мураєв вважає, що у відновленні та завершенні війни в Україні Китай буде відігравати чи не головну роль.

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Мураєв про спільну історію з Росією та Мінськ-3

В інтерв’ю екснардеп декілька разів повертався до спільної історії України та Росії.

Він описав війну як “погані відносини між країнами” і назвав українців та росіян “не чужими народами”.

Асиметрична відповідь України

На наступний день після інтерв’ю Мураєва СБУ повідомила про вручення підозри двом проросійським блогерам.

Серед підозрюваних ексведучий проросійських телеканалів “Наш” та NewsOne, які належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву. За даними ЗМІ, йдеться про Макса Назарова (справжнє ім’я Назар Діордіца).

Фото: СБУ

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Після початку повномасштабної війни він створив власний канал на YouTube, де продовжив поширювати російську пропаганду.

Наразі вирішується питання про обрання блогерам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

19 січня Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки осіб, які підтримують проросійські погляди. Зокрема, до переліку підсанкційних осіб потрапив і Мураєв.

Підсанкційним особам, зокрема, заблокують активи, обмежать можливість вести бізнес, торгові та інші операції, купувати майно, а також позбавлять державних нагород.

Хто такий Мураєв і за що його збираються судити

Євген Мураєв - колишній народний депутат України 7-го та 8-го скликань від “Партії регіонів”. Відомий перш за все своїми проросійськими поглядами та системною роботою з підтримки наратавивів про “один народ” (тобто, про відсутність відмінностей між росіянами та українцями). Свого часу заснував і певний період очолював вже заборонену партію “Наші”.

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Ще раніше був засновником та власником телеканалу NewsOne. Як медіаменеджер відомий також тим, що де-факто контролював і мав прямий вплив на редакційну політику телеканалу «Наш».25 липня 2023 року Служба безпеки України повідомила йому про підозру в держзраді.

У СБУ тоді заявили, що Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал «Наш» для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України.

5 березня 2024 року СБУ завершила розслідування держзради Мураєва. Київська міська прокуратура скерувала обвинувальний акт до Шевченківського районного суду столиці.

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Екснардеп обвинувачується за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.