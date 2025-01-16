У ніч на 16 січня дрони Сил оборони України успішно атакували нафтобазу “Ліскінська” у Воронезькій області РФ.

Зафіксовані влучання в об’єкт, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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ЗСУ атакували нафтобазу “Ліскінська” в Росії - подробиці

Спецоперацію здійснили підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

У Генштабі зазначили, що зафіксовано влучання в ціль щонайменше трьох ударних безпілотників.

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На об’єкті спалахнула масштабна пожежа. Відомо, що на нафтобазі зберігалося пальне, яке, зокрема використовувалося для забезпечення потреб армії РФ.

Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

Нафтобаза у Ворнезькій області горіла після атаки безпілотників

У Воронезькій області внаслідок атаки спалахнула пожежа на нафтобазі.

Губернатор Воронезької області Роман Гусєв повідомив, що понад 10 безпілотників атакували територію трьох районів. Основний удар було завдано по нафтобазі у Лискинському районі. Безпілотники пробили захисну сітку на резервуарах з паливом, спричинивши пожежу.

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Прем’єр-міністр РФ Михаїл Мішустін під час свого дводенного візиту до Ханоя назвав В’єтнам “важливим партнером Росії в Південно-Східній Азії”.

“Зараз з вогнем на кількох резервуарах борються десятки одиниць техніки та два пожежні потяги. Направлено додаткові сили із двох сусідніх регіонів”, − зазначив губернатор.

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За його словами, постраждалих немає, загрози для населення немає.

СБУ та Сили оборони атакували російські хімкомбінати, НПЗ і склади аеродрому “Енгельс”

У ніч на 14 січня Служба безпеки України та Сили оборони України завдали ударів по об’єктам Росії.Вибухи лунали на хімкомбінатах, НПЗ та складах аеродрому “Енгельс”.

У російському місті Казань після атаки безпілотників спалахнула пожежа на хімічному підприємстві “Оргсинтез”. 

Тоді місто Енгельс Саратовської області вдруге за тиждень зазнало атаки безпілотників. Внаслідок атаки на нафтобазі спалахнула пожежа.

У вечір 13 січня в Брянській області Росії пролунала серія вибухів.

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