У ніч проти 21 січня ППО збила 72 ударні дрони типу “Shahed” та безпілотники інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 20-21 січня − подробиці

Повітряні сили виявили 121 дрон, який запускали з Міллерово, Орла та Приморсько-Ахтарська в РФ, а також 4 балістичні ракети “Іскандер-М”  із Воронезької області.

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Безпілотники збивали в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Рівненській областях.

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59 ворожих дронів-імітаторів локаційно втрачені.

Фото: Повітряні сили ЗСУ / Телеграм

Останні обстріли України − що треба знати

Минулої ночі 20 січня ППО збила 93 ударні БПЛА типу “Shahed” та безпілотники інших типів.

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Ворог штурмує Покровський, Торецький і Лиманський напрямки; Трамп поділився планами щодо зустрічі з Путіним; російські дрони знову атакували Україну, вибухи чули в Дніпрі.

В ніч проти 19 січня російські війська запустили по Україні 61 безпілотник. БпЛА типу “Shahed” і дрони-імітатори різних типів летіли з трьох напрямків: Міллерово, Брянськ, Орел. 

У ніч на 18 січня армія РФ запустила по Україні 39 дронів типу “Shahed” і безпілотників-імітаторів різних типів. 

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Противник атакував із напрямків Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. Протиповітряна оборона знищила 24 дрони. 

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