Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для журналіста та колишнього ведучого підсанкційних телеканалів «Наш» і NewsOne Макса Назарова.

Його відправили під вартою терміном на 60 днів з можливістю внесення застави 12 млн гривень, повідомила кореспондентка Радіо Свобода із зали суду.

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Запобіжний захід для Макса Назарова - подробиці

Суд прийняв рішення про часткове задоволення клопотання прокурорів, які вимагали утримання обвинуваченого під вартою протягом 60 діб без права внесення застави.

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Сторона захисту просила особисте зобовʼязання або домашній арешт.

Макс Назаров повідомив, що це рішення «несправедливим», бо він не вчинив «жодного злочину, особливо який йому інкримінують».

Він сказав, що оскаржуватиме це рішення суду.

«Жодного разу, ніколи в своєму житті ні морально, ні якимось іншим чином не зраджував Україні, ні своїм принципам, ні Конституції. Під час повномасштабного вторгнення жодного разу не залишав територію України, працював на благо України», – сказав Назаров.

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За його словами, відповідальність за слова, сказані гостями в ефірі, не лежить на журналістові.

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Назаров заявив в коментарі Радіо Свобода, що «ніяк» не ставиться до Євгена Мураєва, але відмовився від коментарів з поваги до їхньої спільної історії.

Оголошення про підозру Назарову та до чого тут інтерв’ю Мураєва

17 січня в українському інфополі було дуже багато відомого проросійського діяча Євгена Мураєва.

Євген Мураєв дав інтерв’ю проросійському політологу та своєму соратнику Олександру Лазарєву. Останній є підозрюваним у держзраді України.

Kyiv Post зібрав головні тези цієї розмови та вирішив нагадати про те, хто такий Євген Мураєв і чому він у Китаї.

На наступний день після інтерв’ю Мураєва СБУ повідомила про вручення підозри двом проросійським блогерам.

Серед підозрюваних ексведучий проросійських телеканалів “Наш” та NewsOne, які належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву. За даними ЗМІ, йдеться про Макса Назарова (справжнє ім’я Назар Діордіца).

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Після початку повномасштабної війни він створив власний канал на YouTube, де продовжив поширювати російську пропаганду.

Наразі вирішується питання про обрання блогерам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.