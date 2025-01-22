Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про значне полегшення доступу до консульських послуг для українців, які перебувають за кордоном.

Це стане можливим у 2025 році завдяки запуску системи “е-Консул”.

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“е-Консул” - що відомо

МЗС планує запровадити автоматизовані нотаріальні послуги у всіх українських дипломатичних установах за кордоном.

“Це означає, що в “е-Консул” можна буде обрати тип необхідної довіреності чи заяви, за потреби - додати інформацію, й під час візиту до консула на вас чекатиме готовий до підписання документ. Економія часу та зусиль”, - зазначив Сибіга.

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Найближчим часом система “е-Консул” розширить перелік доступних онлайн послуг.

Вже у лютому українці в декількох країнах зможуть замовити кур’єрську доставку закордонних паспортів від “Нової Пошти”.

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“Більше не потрібно буде відвідувати дипустанову двічі, шукати вільний слот в е-Черзі та витрачати час і кошти на повторний візит для отримання готового паспорта. Заповнили необхідні дані заздалегідь на порталі “Дія”, один раз прибули особисто для здачі біометрики, а після оформлення отримали готовий паспорт поштою”, - додав міністр.

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Вже цієї весни українці за кордоном зможуть отримати посвідчення водія у дипломатичних установах.

А з другої половини 2025 року стане доступною послуга реєстрації народження дитини за кордоном.

Нові сервіси у застосунку “Дія” - подробиці

У застосунку “Дія” невдовзі будуть доступні шість нових послуг. Зокрема, відображення дозволу на зброю, Дія.Підпис для юридичних осіб та еАкциз.

Серед них запуск сервісу еАкциз, де “кожен зможе перевірити легальність алкоголю або тютюну через “Дію”.

Вся інформація про продукцію буде опублікована в електронній системі.