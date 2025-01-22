Сьогодні, 22 січня, Світовий Конґрес Українців (СКУ) спільно з українцями та друзями України по всьому світі відзначає День Соборності – одну з ключових дат в українській історії.
Понад 100 років тому Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка, які до того були частинами, відповідно, Російської та Австро-Угорської імперій, проголосили Акт Злуки, який об’єднав дві республіки в єдину незалежну українську державу.
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Ця видатна декларація, проголошена у ході спеціальної державної церемонії на Софійському майдані Києва, втілила багатовікову українську національну мрію жити у вільній, суверенній, незалежній і соборній національній державі. Цей крок також став знаковою подією у боротьбі українського народу за свою незалежність та заклав основи для відновлення незалежності України у 1991 році.
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“106 років тому Акт Злуки об’єднав історичні українські землі під єдиним українським національним правлінням. На превеликий жаль, наша незалежність у той час не втрималась довго. Не маючи ефективної підтримки з боку західних держав, Україна впала до ніг Радянської Росії, яка використала її як браму до Європи і змогла таким чином поширити свій репресивний вплив”, – заявив Президент СКУ Павло Ґрод.
Сьогодні хоробрі українські чоловіки та жінки знову в окопах, протистоять нещадному російському агресору. Ця боротьба – не лише за майбутнє України, а й за безпеку та цінності всього вільного світу. Амбіції Москви лишаються незмінними: знищити українську національну ідентичність і використати Україну як інструмент для повернення свого “глобальне домінування”.
Можливі наслідки цього конфлікту виходять далеко за межі кордонів України та створюють серйозну загрозу для демократичних націй у всьому світі. Якщо Україна впаде, політичне домінування Росії над Європою буде встановлено де-факто. Росії навіть не знадобиться окрема війна з Європою для встановлення своєї власної нової сфери впливу. Боротьба за Україну – це, без сумніву, боротьба за свободу і справедливість у всьому світі.
“У День Соборності України ми закликаємо усіх союзників вивчати уроки історії та продовжувати непохитну підтримку України. Не можна недооцінювати неоімперські мрії Путіна. Будь-який передчасний мир без надійних гарантій безпеки для України є неможливим і є загрозою для демократії”, – наголосив Ґрод.
Демократичні країни повинні тримати єдність, щоб зміцнити Україну у відповідь на злочинні наміри Росії.
У єдності наша сила – разом переможемо!