Сьогодні, 22 січня, Світовий Конґрес Українців (СКУ) спільно з українцями та друзями України по всьому світі відзначає День Соборності – одну з ключових дат в українській історії.

Понад 100 років тому Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка, які до того були частинами, відповідно, Російської та Австро-Угорської імперій, проголосили Акт Злуки, який об’єднав дві республіки в єдину незалежну українську державу.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Ця видатна декларація, проголошена у ході спеціальної державної церемонії на Софійському майдані Києва, втілила багатовікову українську національну мрію жити у вільній, суверенній, незалежній і соборній національній державі. Цей крок також став знаковою подією у боротьбі українського народу за свою незалежність та заклав основи для відновлення незалежності України у 1991 році.

Більше по темі У Латвії хочуть зобов’язати таксистів-українців знати державну мову На інших роботах українцям хочуть дозволити працювати три роки без знання литовської мови.

“106 років тому Акт Злуки об’єднав історичні українські землі під єдиним українським національним правлінням. На превеликий жаль, наша незалежність у той час не втрималась довго. Не маючи ефективної підтримки з боку західних держав, Україна впала до ніг Радянської Росії, яка використала її як браму до Європи і змогла таким чином поширити свій репресивний вплив”, – заявив Президент СКУ Павло Ґрод.

Advertisement

Сьогодні хоробрі українські чоловіки та жінки знову в окопах, протистоять нещадному російському агресору. Ця боротьба – не лише за майбутнє України, а й за безпеку та цінності всього вільного світу. Амбіції Москви лишаються незмінними: знищити українську національну ідентичність і використати Україну як інструмент для повернення свого “глобальне домінування”.

Можливі наслідки цього конфлікту виходять далеко за межі кордонів України та створюють серйозну загрозу для демократичних націй у всьому світі. Якщо Україна впаде, політичне домінування Росії над Європою буде встановлено де-факто. Росії навіть не знадобиться окрема війна з Європою для встановлення своєї власної нової сфери впливу. Боротьба за Україну – це, без сумніву, боротьба за свободу і справедливість у всьому світі.

Advertisement

“У День Соборності України ми закликаємо усіх союзників вивчати уроки історії та продовжувати непохитну підтримку України. Не можна недооцінювати неоімперські мрії Путіна. Будь-який передчасний мир без надійних гарантій безпеки для України є неможливим і є загрозою для демократії”, – наголосив Ґрод.

Демократичні країни повинні тримати єдність, щоб зміцнити Україну у відповідь на злочинні наміри Росії.

Advertisement

У єдності наша сила – разом переможемо!