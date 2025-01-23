За 22 січня зафіксували 103 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

103 боєзіткнення за добу: ЗСУ відбивають атаки РФ

На Куп’янському напрямку ворог 7 разів проводив штурми позицій ЗСУ в районах Лозової, Загризового та Петропавлівки. Українські захисники відбили 6 атак, одне боєзіткнення досі триває.

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На Лиманському напрямку з початку доби росіяни 10 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Першотравневе, Новосергіївка, Зелена Долина, Кузьмине, Зелений Гай, Зарічне, Ямполівка та у Серебрянському лісі. Наразі триває одне боєзіткнення.

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На Краматорському напрямку зафіксували два боєзіткнення поблизу Часового Яру, які тривають до цього часу.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони в районі Торецька. Наразі продовжуються два боєзіткнення.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку росіяни 55 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Леонтовичі, Звірове, Покровськ, Новосергіївка, Котлине, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та в напрямках Янтарного, Променя, Зеленого. Дотепер триває сім боєзіткнень.

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Більше по темі Сили ППО збили 57 російських дронів, ще майже 30 локаційно втрачені Під час нічної атаки Росія також використала сьогодні чотири балістичні ракети “Іскандер-М”/KN-23.

На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Времівка. Чотири боєзіткнення завершено, а ще одне продовжується й досі.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили дві атаки противника.

На Курському напрямку Росія протягом доби провела 9 марних штурмів позицій українських підрозділів.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці від Генштабу

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 23 січня 2024 року становлять близько 825 тис. 320 осіб, зокрема 1340 осіб − за минулу добу.

Сили оборони знищили таку російську техніку:

9850 (+6) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 20497 (+12), артилерійських систем – 22256 (+62), РСЗВ – 1262

засобів ППО ‒ 1050, літаків – 369, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23111 (+72)

крилатих ракет ‒ 3051, кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 34905 (+68), спеціальної техніки ‒ 3714 (+3).

Фото: Генштаб ЗСУ / Телеграм

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Бербок вважає, що Німеччина має відправити своїх миротворців в Україну

Очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що треба відправити військових Бундесверу в Україну для підтримки режиму припинення вогню після закінчення війни, сказала вона в інтерв’ю FAZ.

За її словами, якщо мирні переговори щодо відбудуться, “в Європі повинні взяти на себе відповідальність за власну безпеку”.

“Тривалий, справедливий мир вимагає більшого, ніж уявні рішення. Саме тому я працюю з ключовими європейськими партнерами та Україною над розглядом різних елементів стабільної миротворчості”, − пояснила Бербок.

Вона також зазначила, що миротворці мають відіграти важливу роль у забезпеченні припинення вогню в Україні.

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“Миротворча місія також може стати одним з елементів цього процесу, який, звісно, потребуватиме не тільки нас, європейців, а й інших”, − додала керівниця МЗС ФРН.

Росія атакувала Запоріжжя: є загиблі та поранені

У ніч проти 23 січня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. За попередніми даними, одна людина загинула, 24 поранені, серед них − четверо рятувальників ДСНС.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про щонайменше чотири вибухи в місті. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки: вибито вікна, пошкоджено дахи. Є інформація про людей під завалами.

Близько 06:36 Стало відомо про загибель 47-річного чоловіка. Внаслідок російської атаки постраждало двомісячне немовля.

Станом на 7:35 кількість постраждалих зросла до 24 осіб.

Раніше Федоров повідомив про щонайменше 4 вибухи в Запоріжжі та наявність постраждалих.

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Наразі на місці працюють рятувальники та медики. Інформація про наслідки атаки уточнюється.