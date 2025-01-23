У ніч проти 23 січня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росія атакувала Запоріжжя: 1 загиблий, 31 поранений − подробиці

11:32: Федоров зазначив, що в Запоріжжі продовжує збільшуватись кількість постраждалих внаслідок ворожого масованого удар. Наразі до лікарів звернулись 45 осіб.

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10:17: Після нічної ворожої атаки на Запоріжжя на зараз за допомогою до медиків звернулась 31 людина.

За даними президента України Володимира Зеленського, станом на 9:33 в Запоріжжі внаслідок атаки вже 26 постраждалих.

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У місті зруйнована одна багатоповерхівка, ще 30 пошкоджені, як зазначила місцева ОВА. Упродовж ночі ворог двічі атакував Запоріжжя. Спершу удар шахедами знищив один з енергетичних об’єктів. Без електрики залишилися мешканці та об’єкти критичної інфраструктури − котельні, заклади охорони здоров’я та соцзахисту.

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Наразі без світла понад 20 тис. абонентів, а ще 17 тис. − без теплопостачання.

Раніше було відомо, що одна людина загинула, 24 поранені, серед яких четверо − рятувальники ДСНС.

Раніше повідомлялося про щонайменше чотири вибухи в місті. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки: вибито вікна, пошкоджено дахи. Є інформація про людей під завалами.

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Близько 06:36 Стало відомо про загибель 47-річного чоловіка. Внаслідок російської атаки постраждало двомісячне немовля.

Станом на 7:35 кількість постраждалих зросла до 24 осіб.

Раніше Федоров повідомив про щонайменше 4 вибухи в Запоріжжі та наявність постраждалих.

Наразі на місці працюють рятувальники та медики. Інформація про наслідки атаки уточнюється.