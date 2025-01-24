Національний банк України (НБУ) підвищив облікову ставку з 13,5% до 14,5%, що викликало занепокоєння після того, як інфляція підскочила вище прогнозованого рівня.

НБУ оголосив про це рішення на брифінгу в четвер.

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Влітку минулого року НБУ прогнозував інфляцію на рівні не більше 10%, але восени вона почала перевищувати прогнозований рівень.

Який прогноз інфляції на 2025 рік

«У грудні 2024 року інфляція прискорилася до 12% у річному вимірі, перевищивши попередній прогноз НБУ. За оцінками банку, у січні інфляція продовжила зростати», – йдеться у прес-релізі НБУ.

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Основним чинником зростання інфляції був низький врожай, але за останніми оцінками НБУ, базова інфляція прискорилася через різке зростання вартості послуг.

«Така цінова динаміка була зумовлена зростанням витрат бізнесу на сировину, матеріали та електроенергію, а також підвищенням заробітних плат на тлі збереження дефіциту кадрів», – пояснив НБУ.

Інфляція досягне піку в другому кварталі і навряд чи опуститься до рівня, прогнозованого НБУ, раніше 2026 року.

За останнім прогнозом, протягом трьох кварталів 2025 року інфляція залишатиметься на двозначному рівні, досягнувши піку в 14,3%, а на кінець року знизиться до 8,4%. У другому кварталі облікова ставка теж підвищиться – до 15,4%, але на кінець року знизиться до 13,1%.

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Зростання інфляції – це ще не всі погані новини: у 2024 році реальний ВВП України також зріс менше, ніж на 3,4%, як очікував НБУ.

Окрім меншого врожаю та зменшення попиту, на темпи зростання ВВП вплинула війна в Україні – зокрема, збільшення кількості повітряних атак, що призвело до дефіциту електроенергії.

Втім, голова НБУ Андрій Пишний висловив занепокоєння, що «міжнародна допомога стане менш регулярною» через посилення геополітичної поляризації.

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За два дні до того, як НБУ оголосив про своє рішення, Трамп призупинив на 90 днів усі програми зовнішньої допомоги США, щоб визначити, чи відповідають вони політичним цілям нової адміністрації.