Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе на Київщину.

“За кожен компонент для “Шахедів” має бути відповідальність”, − Зеленський

“Усю ніч на Київщині тривали рятувальні роботи після удару “Шахедами”. Були пошкоджені будинки в Броварах та Глевасі. На жаль, три людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким”, − написав Зеленський у власному Телеграм-каналі.

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Він також зазначив, що є поранені, яким надається необхідна допомога. Рятувальна операція завершилася лише о 9-й ранку.

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Зеленський подякував рятувальникам, медикам та поліцейським за їхню роботу.

Президент наголосив на важливості міжнародного тиску на Росію та покарання тих, хто допомагає їй обходити санкції.

“За кожен компонент для виробництва “Шахедів” і ракет, які постачаються в обхід санкцій, повинна бути відповідальність. Росія взагалі не змогла б воювати, якби була реально обмежена можливість російських спільників допомагати цьому терору та штурмам на фронті”, − наголосив український президент.

Більше по темі Українська ППО знищила 25 російських дронів, ще майже 30 локаційно втрачені Внаслідок атак на Київщині й Чернігівщині уражені будинки, автомобілі, є постраждалі та загиблі.

Нагадаємо, що в результаті атаки дронів на Київщину загинули три людини, в тому числі подружжя в Броварах.

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Уламки російських дронів влучили в багатоповерхівку на Київщині − що треба знати

У ніч проти 24 січня Київська область зазнала атаки російських дронів. Внаслідок падіння уламків збитих БпЛА сталися пожежі та руйнування, загинули три людини.

Один чоловік дістав поранення, його врятували рятувальники. Виявлено також тіло загиблого чоловіка 1988 року народження.

В іншому населеному пункті уламки дрона спричинили пожежу у приватному двоповерховому будинку в Броварах. Площа пожежі склала 120 кв. м. На місці пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка 1966 року народження.

У Броварах пошкоджено вісім приватних будинків, три автомобілі, магазин, господарську споруду та паркан.

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У ніч проти 23 січня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю.