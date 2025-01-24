Південна Корея має розвідувальні дані, що свідчать про збільшення темпів підготовки північнокорейських військових, яких планують відправити воювати в Україну на боці Росії.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів.

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КНДР прискорює підготовку військових для війни на боці РФ

Військові повідомляють, що, оскільки минуло близько чотирьох місяців після розгортання військ у війні між Росією та Україною, передбачається, що Північна Корея прискорює підготовку до додаткових заходів і розгортання на тлі численних втрат і появи полонених.

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Південнокорейська розвідка інформує, що Північна Корея все ще готується до запусків супутників-шпигунів та міжконтинентальних балістичних ракет.

Проте наразі немає ознак, які б свідчили про неминучість цих запусків.

«Хоча жодних неминучих ознак запуску ракети не виявлено з моменту вступу Трампа на посаду, підготовка до запуску супутника-шпигуна або міжконтинентальної балістичної ракети, схоже, триває», — ідеться у повідомлення.

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На російських інформаційних платформах з обуренням кажуть, що Трамп уяви не має про вогневу потужність Росії та її волю до перемоги і нічого не розуміє про Другу світову війну.

За даними розвідки, Північна Корея готова до провокацій з використанням різноманітної зброї, включаючи балістичні ракети малої дальності, крилаті ракети та повітряні кулі.

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Полонений солдат з КНДР розповів про значні втрати

Один із північнокорейських солдатів, якого взяли в полон Сили оборони, розповів про “значні” втрати серед північнокорейських військових у РФ.

Південнокорейська розвідка підтверджувала, що українські військові взяли в полон двох військових з Північної Кореї. 

За оцінками Південної Кореї, КНДР направила до РФ близько 11 тисяч військових для підтримки війни проти України. 

Раніше Зеленський повідомляв, що загальні втрати військ КНДР у війні РФ проти України вже склали 4 тисячі військових.

За його словами, Україна готова передавати керівнику КНДР Кім Чен Ину його солдатів, якщо він організує їхній обмін на українських воїнів у полоні РФ.

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