26 січня у Білорусі відбуваються президентські вибори.

У неділю - основний день голосування.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

На території країни відкрито понад 5 тисяч дільниць. Вони працюватимуть з 08:00 до 20:00 за місцевим часом.

Президентські вибори в Білорусі 2025

Формально за президентське крісло борються 5 кандидатів: Олександр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Анна Канопацька, Олександр Хижняк, Сергій Сиранков.

Проте очікується, що на виборах 26 січня переможе Олександр Лукашенко. Це буде його сьомий термін при владі.

Advertisement

З 21 по 25 січня за очільника країни можна було проголосувати достроково. Як пише Белта, це зробили 41,81% виборців.

Білоруська служба «Радіо свобода» писала, що правозахисники вважають дострокове голосування одним із механізмів фальсифікації результатів виборів. Зазвичай у ньому бере участь до 40% виборців.

Більше по темі Вибори-фарс у Білорусі. Частина І – шарада диктатора Відомий білоруський опозиціонер Павел Латушко розповідає Kyiv Post про режим Лукашенка, життя у вигнанні, боротьбу за свободу і міжнародне правосуддя.

Україна не визнаватиме вибори у Білорусі

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Київ не визнаватиме Олександра Лукашенка легітимним президентом після виборів 26 січня.

«26 січня, тобто вже в цю неділю, в Білорусі відбудеться голосування, яке хотілося б назвати президентськими виборами, якби на це були підстави. Для нас у цьому дійстві немає нічого неочікуваного. І результати його, в принципі, відомі наперед, я думаю, і вам теж», - сказав речник МЗС Георгій Тихий.

Advertisement

У відомстві додали, що Олександр Лукашенко продовжить залишатися «союзником і співучасником Путіна у його війні проти України».

У МЗС наразі не бачать жодних передумов для відновлення контактів з Олександром Лукашенком.

У ЄС закликали не визнавати вибори президента Білорусі

Європарламент закликав ЄС не визнавати результати так званих президентських виборів у Білорусі 26 січня.

Відповідну резолюцію ухвалили цього тижня.

Євродепутати засудили посилення репресій у Білорусі, яке триває, особливо в період перед «виборами».

У Європарламенті звернули увагу на те, що Лукашенко безперервно керує Білоруссю з 1994 року, а цього разу його «опоненти» є лише формальними кандидатами, на відміну від ситуації на виборах 2020 року.