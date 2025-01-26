Українські військові повторно уразили об’єкти «Рязанської нафтопереробної компанії».

Зробили це воїни Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного розвідувального управління.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Про це повідомили в Генштабі.

Генштаб підтвердив удар по Рязанському НПЗ

Внаслідок атаки на заводі у Рязані зафіксовані вибухи. Виникла пожежа.

«Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ російської федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1», - розповіли в Генштабі.

Advertisement

Зазначається, що Рязанський НПЗ задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Крім НПЗ, українські ракетні війська уразили передовий пункт управління росіян у Курській області. Йдеться про оперативну групу Тихоокеанського флоту. Наслідки цієї атаки уточнюються.

Більше по темі У російській Рязані після атаки загорівся НПЗ Це вже друга атака на місцевий нафтопереробний завод за останні дві доби.

СБУ та ССО атакували НПЗ у Рязані

Це вже другий удар по Рязанському НПЗ за останні дві доби.

24 січня Служба безпеки та Сили спеціальних операцій ЗСУ атакували Рязанську нафтопереробну компанію.

Тоді зайнялися щонайменше три резервуари з паливом та цех гідроочищення дизельного палива й авіаційного гасу.

За даними джерела, Рязанський НПЗ - один із найбільших у Росії, його потужність переробки становить 17 млн тонн нафти на рік.