Українські військові повторно уразили об’єкти «Рязанської нафтопереробної компанії». 

Зробили це воїни Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного розвідувального управління. 

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Про це повідомили в Генштабі. 

Генштаб підтвердив удар по Рязанському НПЗ 

Внаслідок атаки на заводі у Рязані зафіксовані вибухи. Виникла пожежа. 

«Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ російської федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1», - розповіли в Генштабі. 

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Зазначається, що Рязанський НПЗ задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. 

Крім НПЗ, українські ракетні війська уразили передовий пункт управління росіян у Курській області. Йдеться про оперативну групу Тихоокеанського флоту. Наслідки цієї атаки уточнюються. 

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Це вже друга атака на місцевий нафтопереробний завод за останні дві доби.

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Це вже другий удар по Рязанському НПЗ за останні дві доби.

24 січня Служба безпеки та Сили спеціальних операцій ЗСУ атакували Рязанську нафтопереробну компанію. 

Тоді зайнялися щонайменше три резервуари з паливом та цех гідроочищення дизельного палива й авіаційного гасу.

За даними джерела, Рязанський НПЗ - один із найбільших у Росії, його потужність переробки становить 17 млн тонн нафти на рік.

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