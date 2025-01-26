Українські військові повторно уразили об’єкти «Рязанської нафтопереробної компанії».
Зробили це воїни Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного розвідувального управління.
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Про це повідомили в Генштабі.
Генштаб підтвердив удар по Рязанському НПЗ
Внаслідок атаки на заводі у Рязані зафіксовані вибухи. Виникла пожежа.
«Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ російської федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1», - розповіли в Генштабі.
Зазначається, що Рязанський НПЗ задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.
Крім НПЗ, українські ракетні війська уразили передовий пункт управління росіян у Курській області. Йдеться про оперативну групу Тихоокеанського флоту. Наслідки цієї атаки уточнюються.
У російській Рязані після атаки загорівся НПЗ
СБУ та ССО атакували НПЗ у Рязані
Це вже другий удар по Рязанському НПЗ за останні дві доби.
24 січня Служба безпеки та Сили спеціальних операцій ЗСУ атакували Рязанську нафтопереробну компанію.
Тоді зайнялися щонайменше три резервуари з паливом та цех гідроочищення дизельного палива й авіаційного гасу.
За даними джерела, Рязанський НПЗ - один із найбільших у Росії, його потужність переробки становить 17 млн тонн нафти на рік.