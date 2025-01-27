Військово-морські сили ЗСУ вперше збили російську керовану ракету Х-59 за допомогою системи лазерного наведення APKWS. Раніше цю зброю використовували лише для знищення дронів.

Українські моряки збили ракету за допомогою APKWS − подробиці

25 січня ВМС опублікували відео, на якому екіпаж одного з катерів знищує ракету Х-59, яку ворог запустив з літака Су-57 по цивільній інфраструктурі порту “Південний”.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За даними Defense Express, це перший задокументований випадок використання APKWS для знищення ракети Х-59.

Advertisement

APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) − це високоточне озброєння, яке поєднує некеровані 70-мм ракети Hydra 70 з блоком лазерного наведення. Перші повідомлення про передачу цих ракет від Німеччини з’явилися у 2023 році.

Морські дрони Magura оновили рекорд зі знищення російських вертольотів Мі-8

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України уточнило інформацію про результати операції, проведеної 31 грудня біля тимчасово окупованого Криму.

Спецпризначенці підрозділу Group 13 вперше в історії здійснили знищення повітряних цілей за допомогою оснащених ракетами морських дронів.

Ще один гелікоптер Мі-8 зазнав ураження, але зміг долетіти до аеродрому базування.

Advertisement

31 грудня воїни спецпідрозділу ГУР Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.