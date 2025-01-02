Головне управління розвідки Міноборони України уточнило інформацію про результати операції, проведеної 31 грудня біля тимчасово окупованого Криму.

Морські дрони Magura V5: знищено два гелікоптери РФ біля Криму

За новими даними, морські дрони Magura V5 знищили не один, а два російські гелікоптери Мі-8.

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Спецпризначенці підрозділу Group 13 вперше в історії здійснили знищення повітряних цілей за допомогою оснащених ракетами морських дронів.

“Попередньо, екіпажі російських вертольотів також ліквідовані”, − наголосило ГУР.

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Ще один гелікоптер Мі-8 зазнав ураження, але зміг долетіти до аеродрому базування.

ГУР вперше в історії збило вертоліт за допомогою морського дрона

31 грудня воїни спецпідрозділу ГУР Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.

Історична подія сталася під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут у тимчасово окупованому Криму внаслідок застосування ракет Р-73 SeeDragon.

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