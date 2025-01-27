Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас назвала “вибори” президента Білорусі фальшивими, йдеться в заяві на офіційному сайті Європейського Союзу.

Каллас назвала фіктивними вибори в Білорусі − подробиці

“Безжальні та безпрецедентні репресії щодо прав людини, обмеження участі в політичному житті та доступу до незалежних ЗМІ в Білорусі позбавили виборчий процес будь-якої легітимності”, − наголосила керівниця європейської дипломатії.

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Каллас закликала білоруський уряд звільнити політичних в’язнів і нагадала, що понад тисячу людей, зокрема й працівника представництва Європейського Союзу, утримують в ув’язненні в Білорусі безпідставно.

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Ще одним доказом відсутності переконливості прозорості виборів вона назвала запрошення Організації з безпеки та співробітництва в Європі/Бюро з демократичних інститутів і прав людини лише за 10 днів до них.

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“З цих причин, а також через участь білоруського режиму в агресивній війні Росії проти України та її гібридних атаках на її сусідів, ЄС продовжуватиме вводити обмежувальні та цілеспрямовані заходи проти режиму, одночасно фінансово підтримуючи громадянське суспільство, білоруські демократичні сили в еміграції і білоруську культуру”, додала Кая Каллас.

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За її словами, ЄС готовий підтримати Білорусь у стабілізації економіки та реформуванні інституцій після демократичного переходу.

Демократія вимагає вільних, чесних і прозорих виборів, які відбуваються в суспільстві, де панують права людини, без обмежень свободи зібрань або слова і в якому плюралістичні засоби масової інформації можуть працювати вільно. У Білорусі це не так.

Вибори президента Білорусі 2025 − що треба знати

26 січня в Білорусі відбувались президентські вибори. З 21 по 25 січня за очільника країни можна було проголосувати достроково.

У неділю був основний день голосування.

Формально за президентське крісло боролися 5 кандидатів: чинний президент Олександр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Анна Канопацька, Олександр Хижняк, Сергій Сиранков.

Лукашенко набрав 86,82% голосів на фіктивних президентських “виборах”.

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Міністерство закордонних справ України заявляло, що Київ не визнаватиме чинного президента Білорусі легітимним президентом після виборів 26 січня. Європарламент також закликав ЄС не визнавати результати так званих президентських виборів у Білорусі 26 січня.